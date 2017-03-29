Bakan Albayrak: Sakın yalanlara kulak asmayın (3)

RTEÜ'DE KONFERANSA KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) düzenlenen, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konulu konferansa katıldı. Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde RTEÜ öğretim görevlisi Hasan Örücü'nün moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferanstaki konuşmasına, baba ocağı Rize'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek başlayan Albayrak, bugünkü neslin son yüzyıl içinde en kritik nesil olduğunu belirterek, bu yüzyılın kaderinin bugünlerde, bu aylarda ve bu yıllarda şekilleneceğini söyledi.

Toplumun temel dinamiğini oluşturan genç neslin içinden geçilen süreci iyi okumak zorunda olduğunu ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

"Fikir sahibi olmak zorundayız. Fikir sahibi olmak için bilgi sahibi olmak lazım. Bilgiye erişim çok kolay. Ancak bir tehlikesi var. Nasıl bilgiye sahip olacağız Doğru bilgiye sahip olmamız lazım. Birileri bizi gaza getirebilir. Kaynağı belli mi Gezi olayında bu yaşandı. 'Güvenlik güçleri tarayarak insanları öldürüyor' dediler, insanları sokağa döktüler. O dönemde Türkiye ile aynı kayığa eş zamanlı binen bir ülke daha vardı. Brezilya da o kayığa bindi ve o kayıktan ülkesini, ekonomisini, liderlerini kaybederek içler acısı bir durumda çıktı. Biz o konuda şanslıyız. İçinde bulunduğumuz üniversitesinin adını taşıyan güçlü bir liderle bilgi kirliliğine dayalı gündemleri ve tüm korku salmaya çalışanlara karşı dimdik durduk."

'LAFA VE SÖYLEME BAKARAK ANALİZ EDECEĞİZ'

Gençliğin küresel anlamda yüzyılın şekillendiği bu günlerde sloganik ve provokatif söylemelere bakmaması tavsiyesinde bulunan Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Lafa ve söyleyene bakarak analiz edeceğiz. Sözü söz mü İstikameti neresi Alın terinin ötesine akıl teri önemli. Akıl teri dökmeden resmi okuyamayız. 18 maddelik Anayasa teklifi var. Bunu okuyun. Çok basit. Bir şeyler söyleniyor, yalan mı, manipülasyon mu okuyun, öğrenin. Yoksa kötü duruma düşersiniz. Niye Bir tarafa söylem düşüyor. Savunduğunuz söylemin altını boş bırakıp çıktığınız radyo programlarında aksi yönünde yorumlar yapar, Hayır diyeceğim diye Evet'e çalışırsanız bu duruma düşmemek lazım. Allah bu duruma düşürmesin. Neyi savunduğunuzu bilmiyorsunuz. Bu duruma düşmemek lazım."

'BELEDİYE BAŞKANI SEÇİMİNİN AYNISI'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve 1982 Anayasası'ndan aldığı güçle Cumhurbaşkanı olan bir kişinin sınırsız yetkisi ve sıfır sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Bugün Cumhurbaşkanını sadece vatana ihanet suçundan yargılayabilirsiniz. Öyle zannediliyor. Ondan da yargılayamazsınız. Niye TCK'da vatana ihanet suçunun tanımı yok. Tanımı olan bir suç olmadığı için neye göre yargılayacaksınız Cumhurbaşkanını bu yasa geçerse meclisi fesh edecek deniyor. Yalana bak. Ne güzel yalan. Yalandan kim ölmüş Bugün yalan, yarın yalan. Esas bugün Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme yetkisi var. Bu çok önemli. 16 Nisan gelecek, Cumhurbaşkanı her şeyi feshedecek. Yalan. Eğer bugünkü Anayasa ile hareket edersek bu doğru. Ama 16 Nisan' da bu paket geçerse Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme yetkisi tek bir şarta bağlı. Kendisini de feshedecek. Sen eğer Cumhurbaşkanı olarak meclisi fesh edersen senin görevinde biter. Karşılıklı fesih. Kafana estiği gibi meclisi fesh edemezsin. Meclisin görevi, yetkisi, denetimi 16 Nisan referandumu geçerse hakiki olması gereken konumuna oturacak. Bugün meclis denetleniyor. Doğru değil. Bugünkü parlamenter sistemde hükümetler denetlenmiyor. Niye Sizin yürütmeyi kurabilmeniz için meclis çoğunluğuna sahip olmanız lazım. Yürütme erkini elinizde tuttuğunuzda mecliste elinizde olduğu için denetim olarak bugün daha zayıf. Ama yarın çok basit. Belediye Başkanı seçiminin aynısı. Bir kaç farkla. Belediye seçimleri için sandığa gidiyoruz. Belediye Meclisi'ni seçiyoruz, başkan seçiyoruz. Belediye Meclisi görevini yapıyor. Belediye Bbaşkanı da, 'ben 5 yıl için seçildim' diyor. Ekibini tanıyan var mı Sorumlu başkan olarak ekibimi kuruyorum ve 5 yıl boyunca icraatımı gerçekleştiriyorum. 5 yıl sonra halkın karşısına çıkıyorum. Halk icraatlardan memnunsa bir daha Belediye Başkanını seçiyor. Değilse, hadi güle güle. İşte farklardan biri bu. Belediye Başkanı'nı kaç defa seçiyorsunuz Sınırı yok. Çeyrek asır başkanlık yapan başkanlar var. Bu sistemde Cumhurbaşkanı kaç defa seçiliyor farklardan biri de bu."

Bakan Albayrak, daha sonra Anayasa referandumuna yönelik öğrencilerin sorularını yanıtladı. Üniversitenin Enerji Teknolojileri Bölümü öğrencileri, mezun olduktan sonra projelerde imza yetkilerinin olmadığını belirterek Bakan Albayrak'tan kendilerine imza yetkisi verilmesi için yardım istedi. Albayrak da konu ile ilgileneceği sözünü verdi.

DHA