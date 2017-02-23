Bakan Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsünün önemini anlattı

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale'de işadamları, sivil toplum temsilcileri ve muhtarların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bakanlığın yatırımlarını anlattı; 1915 Çanakkale Köprüsü'nün önemine dikkat çekti.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre ve Fuar Merkezi Dr. İbrahim Bodur Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülend Engin, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, MHP İl Başkanı Hakan Pınar, işadamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

1915 Çanakkale Köprüsünün ihalesini kazanan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Koreli ortakları da toplantıya katılarak, Bakan Arslan'ı dinledi. Toplantıda, bakanlığın Çanakkale'ye yaptığı yatırımların anlatıldığı film gösterimi yapıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ile Çanakkale Valisi Orhan Tavlı birer konuşma yaptı.

15 TEMMUZ'A DEĞİNEREK KONUŞMAYA BAŞLADI

Bakan Arslan ise 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin verdiği mücadeleye vurgu yaparak sözlerine başladı. Bakan Arslan, "15 Temmuz'da gördük ki, bu millet kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden daha da önemlisi dini, dili, ırkı, mezhebi, meşrebi, etnik yapısı nedir demeden millet olma şuuruyla meydanlara çıktı. Ve yine dünyaya haykırdı, dedi ki, Çanakkale'nin üzerinden 100 yıl geçmiş olabilir. Ancak yeni nesil ecdadını unutmadı. Çanakkale ruhunun ne demek olduğunu, Çanakkale'de yedi düvele karşı mücadele etmenin ne demek olduğunu unutmadı ve biliyor. O Çanakkale ki yedi düvele karşı Anadolu'ya düşmanların gerişini engellemiş, o zaferiyle birlikte Anadolu'yu yine yurdumuz, vatanımız olarak ecdat üzerinden bize aktarmıştır" dedi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN ÖNEMİNİ ANLATTI

Bakan Arslan, 18 Mart 2017'de temeli atılacak 1915 Çanakkale Köprüsüyle ilgili bilgiler verdi. Köprünün neden önemli olduğunu anlatan Bakan Arslan, "Bu coğrafyadaki avantajımızı hayata geçirmemiz lazım. Asya ile Avrupa'yı kesintisiz bölünmüş yollarla, demiryollarıyla hatta yüksek hızlı demir yollarıyla ve havalimanlarıyla, deniz limanlarıyla birbirine bağlayıp, entegre edersek dünyanın bu coğrafya üzerindeki taşımacılığından biz istediğimiz avantajı, istediğimiz katma değeri elde ederiz. Baktığımız ilk nokta bu. Biz dünya taşımacılığında ana koridor görevimizi yerine getiriyor muyuz Baktığımız ilk nokta bu. Onun için başladık, Edirne'den Kars'a kadar, üç veya dört tane doğu-batı aksında koridor oluşturduk. Yine yetmez dedik. Eğer Karadeniz'e, Akdeniz'e bağlamazsak ülkemizin kuzeyi ve güneyi arasında ana koridorlar oluşturmazsak yine yarım kalır dedik. Bu anlamda da 18 tane koridor belirledik. Bu koridorlarda da yapmaya çalıştığımız Karadeniz ile Akdeniz'i bölünmüş yollarla birbirine bağlamak, insanımızın hayatını kolaylaştırmak, ama aynı zamanda ülkemizin endüstrisini, sanayisinin gelişmesinin olmazsa olmazı olan ulaşım ve erişimi sağlamış olmak. Bunu yaptık da. Asya'dan gelen bütün yük hareketini İstanbul üzerinden eğer Avrupa'ya gönderirseniz, adeta şişe boğazı gibi bir koridor oluşturmuş olursunuz. Bunun bilinciyle o koridoru rahatlatmak için Marmaray projesini yaptık. Denizin altından demiryolu geçirmiş olduk. Avrasya'yı yaptık, hakeza denizin altından otomobil geçirdik. Üçüncü köprüyü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yine otoyolları ile birlikte doğu batı aksındaki koridorun önemli bir halkası olarak yaptık. Yetmez dedik. O bölgenin, İstanbul'un Kocaeli'nin, Yalova'nın Ege ile Akdeniz'e inebilmesi lazım dedik. Onun için Osmangazi köprüsünü ve beraberinde 384 kilometrelik otoyolu ki, bağlantı yollarıyla birlikte 433 kilometre onun süreçlerini başlattık. Ancak şunu unutmadan; Trakya'yı, Çanakkale üzerinden eğer Ege'ye, eğer Batı Akdeniz'e bağlayamazsak işte o sürecin, o büyük ın önemli bir halkası eksik kalacak dedik. Onun için de 1915 Çanakkale Köprüsünü olmazsa olmaz olarak gördük, bu ana ın tamamlayıcısı olarak. 1915 tek başına, başlı başına anlamlı. Ancak yeni nesil, 1915'in ne olduğunu bilsin. Hatta dünya çapında bir proje yapıyorsanız, dünya merak etsin. Bu projeye niye 1915 demişler diye, dönsün onu araştırsın. Dünyadaki yeni nesil de bilsin diye 1915 ismini koyduk" dedi.

"YÜK HAREKETİ ÇANAKKALE ÜZERİNDEN OLACAK"

Sadece isimle de yetinmediklerini belirten Bakan Arslan şöyle devam etti: "Yine Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'ncü yıldönümü olan 2023'te açılması ve onunla uyumlu olması için de ayak açıklığı 2023 metre olan dünyanın bir numaralı köprüsünü yapma kararı verdik. Yine memnuniyetle söylemek gerekir ki, bu köprü ile ilgili ihaleyi çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 26 Ocak'ta tekliflerini aldık. Tekliflerini alırken ülkemiz ekonomisiyle ilgili bir algı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu ülkenin ekonomisi kötüye gidiyor, bu ülkenin ekonomisine güvenilmez şeklinde. Bir ülkenin ekonomisine güvenin en iyi göstergesi yurt dışındaki yatırımcının, finans kuruluşunun o ülkeye olan bakışı ve ilgisidir. 1915 Çanakkale Köprüsü, 24 tane, dünyanın en önemli firmaları ve bu konudaki dünyanın önde gelen ülkelerinin şartname satın aldığı bir ihale oldu. Ancak Çanakkale'nin de, Türkiye'nin de bir beklentisi var. Dünyanın en önemli projesini Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'Üncü yılından önce bitirmek zorundasınız. Peki bu proje Çanakkale'ye ne kazandıracak. Çanakkale'yi ilgilendiren kısmı herhalde bu olsa gerek. Birincisi, Avrupa'dan ülkemize gelen Ege'ye, Batı Akdeniz'e hatta Batı İç Anadolu'ya inen bütün yük hareketi Çanakkale üzerinden olacak. Bu önemli. Yine Ege'nin tersi, Batı Akdeniz'in Batı İç Anadolu'nun bütün yük hareketi Çanakkale üzerinden Trakya'ya, oradan da Avrupa'ya gidecek. Böyle olacak de ne olacak Eğer erişim kolaysa, ulaşım kolaysa o zaman o güzergah üzerinde endüstrileşme, sanayileşme, ülkemize katma değer oluşturacak yatırımlar yapılır. Biz bunu kazandırmış olacağız. Bu yatırımlarla birlikte önemli bir konu olan istihdama ciddi bir destek sağlamış olacağız."

REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Arslan, toplantının ardından AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya geldi. 16 Nisan'da yapılacak referandumu değerlendirdi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ ile partililerin eşlik ettiği Bakan Arslan, şunları söyledi:

"Yeni sistemde ne diyoruz, daha sandığa giderken kimi Cumhurbaşkanı yapacağınızı, kimin sizi hükümet olarak idare edeceğinizi ve 5 yıl sonra da kime hesap soracağınızı bileceksiniz. Sistem bu. İki başlılıktan kurtaracağız. Tek başlı olacağız. O yüzden iki başlı olmamalı. Tek başlılık bunun için istiyoruz. Vatandaş sandığa giderken kimi hükümet yaptığı bilsin istiyoruz. Kim vatandaştan aldığı destekle en güçlü çıkarsa, bu vatandaşa hizmet edeceğini bilsin istiyoruz. 5 sene sonra gitsin versin. Ana argüman bu. Efendim rejim elden gidiyor. Efendim bu Cumhuriyeti ecdad Çanakkale'de yüzbinlerce şehit vererek kurdu. Cumhuriyet rejimini nasıl ki o gün birileri ülkemizi işgal edemedi. Şehitlerimiz onların karşısında durduysa, nasıl 15 Temmuz'da hainlere dersini verdiysek ve ayakta tuttuysak ilelebetti ayakta tutacağız. Rejimle ilgili bir sıkıntımız yok. Biz diyoruz ki rejimin adı belli Cumhuriyet. 94 yıldır Cumhuriyet. Sadece hükümet etme şeklini değiştiriyoruz. İstikbali ve istiklali için, hedeflerine ulaşması için gereklidir. Olmazsa olmazdır. Terörün bu ülkenin başına bela olmadan kökünün kazınabilmesi için, ülkemizin istiklali ve istikbali için, gençlerinde mecliste yer alabilmesi için, çok başlılıktan kurtulabilmemiz için, 1915 Çanakkale Köprüsü yetmez daha fazlası için."

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığındaki temaslarının ardından Bakan Arslan, Çanakkale Valiliğini ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Bakan Arslan'a, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı çeşitli hediyeler sundu.

DHA