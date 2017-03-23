Bakan Arslan: ABD ve İngiltere'nin kararını ICAO'ya taşıyacağız (2)

ROTASYON GEREKİR Mİ BAKIYORUZ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas programları kapsamında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen 'Kadınlar Soruyor' programında kendilerine yöneltilen soruları cevapladı. İlk olarak 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumda niçin evet denilmesi gerektiğini anlatan Bakan Yılmaz, ardından bakanlığıyla ilgili soruları yanıtladı. Bakan Yılmaz, öğretmenlere rotasyon uygulanmasıyla ilgili yöneltilen soruya şu şekilde cevap verdi:

"Rotasyon çalışmamız yok. Ama olması gerekir mi Üzerinde bakıyoruz. Öğretmen benim ailemin personeli. 1 milyonluk ailem var, bu ailenin huzurunu herkesten önce ben düşünürüm. Öğrenciler benim evlatlarım. Dolayısıyla bunların en iyi şekilde eğitim almasını ben düşünürüm. Birinci sırada ben düşünürüm, benimle birlikte 65'inci hükümetin başbakanı düşünür. Çünkü Binali Yıldırım hükümeti ve onun Milli Eğitim Bakanı derler. Bu eğitimin başarılı olmasını ben isterim yani. Dolayısıyla milli eğitimde eğitimin kalitesini artırmak öncelikle benim sorumluluğum. Öğretmen de eğitimin kilit taşıdır. Öğretmenlerimize uzaktan eğitimle hizmetiçi eğitim vermeyi düşünüyoruz. Çünkü öğretmen ne kadar eğitimli olursa, onun ürünü olan öğrencilerimiz de o kadar nitelikli ve kaliteli olacaktır. Değişmez hedefimiz, kaliteli eğitim vermek. Bu kaliteli eğitim için ne gerekiyorsa biz onu yapacağız. Rotasyon da buna dahil mi Üzerinde çalışıyoruz."

"DUA EDİN, MİLLİ GELİR 2 TRİLYON DOLAR OLSUN"

Öğretmen atamalarıyla ilgili soruyu cevaplayan Bakan Yılmaz, "Atamalarımız ihtiyacımıza göre. Şu anda en çok ihtiyacımız olan sınıf öğretmeni. Sayın bakanımla birlikte Ardahan'a gittik. Kars'a gittik. İstenilen şey sınıf öğretmeni. Önceki gün de İstanbul'a gittim, İzmir'e gittim. Din kültürü öğretmeni ihtiyacımız var diyorlar. Dolayısıyla da ihtiyacımıza göre" dedi. Bakan Yılmaz, 'Öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düşünüyor musunuz' sorusuna ise, şu karşılığı verdi:

"Problem şu. 3 bin 600 genel müdür yardımcısının göstergesi. Ben hepsini isterim. 3 bin 600 değil, 6 bin 400 de verelim derim yani. Ama bu devlet işi böyle olmuyor. Parayla ilgili bir konuda mutlaka Maliye Bakanımızın görüşünü almamız lazım. Eğer bunu vereceğimiz öğretmen sayısı, 3 bin 5 bin olsa başımızın gözümüz üzerine de. O bize maliyetine bakar. Yaptığınız düzenlemenin maliyeti ne diye sorar. Benim 1 milyon öğretmenim var, 900 bin öğretmenim var. 900 bine hangi rakamla verirseniz verin Maliye Bakanını 2 sefer, 3 sefer, 4 sefer düşünmeye zorlar. Ama dua edin inşallah. Türkiye 2023'te lider ülke olsun, milli gelir 2 trilyon dolar olsun, kişi başına gelir 25 bin dolar olsun. Dolayısıyla da 2 trilyon dolarlık bir milli gelirden alınacak vergi daha fazladır. Bu vergiden milli eğitime ayrılacak pay, çok daha fazla olur."

"SİVAS'A HIZLI TREN 2018 SONUNDA GELECEK"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ise ilk olarak, Sivas'a ne zaman hızlı tren geleceğiyle ilgili soruyu cevapladı. Demiryolunun başlangıçta pahalı, zor ve zaman alan bir altyapı yatırımı olduğunu belirten Bakan Arslan, "Ancak demiryolunun ömrü en az yüz yıl. AnkaraSivas arasını yüksek hızlı trenle buluşturmak çok önemli ama zor bir projeden bahsediyoruz. İnşallah 2018 sonunda Ankara-Sivas arası yüksek hızlı treni bitirmiş ve Sivas'ı İstanbul'a kadar yüksek hızlı trenle bağlamış olacağız. Ama bununla da kalmayacağız. Devamında Erzincan, Erzurum ve Kars'a kadar uzaması ve İstanbul'un da Kapıkule'ye kadar uzaması bizim için önemli" dedi.

Bakan Arslan daha sonra referanduma değinerek, niçin evet oyu kullanılması gerektiğini söyledi.

MİLLİ YÜK VAGONU LANSMANINA KATILDILAR

Bakanlar Arslan ve Yılmaz, daha sonra Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş (TÜDEMSAŞ) tarafından üretilen milli yük vagonun lansmanı programına katıldı. Burada konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, demiryolcuları ve TÜDEMSAŞ çalışanlarını selamladı. Milli mücadelenin başlatıldığı Sivas'ta olmaktan memnun olduğunu, bugün atılan önemli adımın tanıtımında birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Türkiye'nin 15 yılda katettiği mesafenin diğer ülkelerce de takdirle karşılandığını belirten Arslan şunları söyledi:

"2002 yılında Cumhurbaşkanımızın, o zamanki Başbakan olarak önderliği, bugünkü Başbakanımız Binali Yıldırım'ın bakanlığı döneminde 'biz önümüze ulaştırma ana planı, stratejisi koymalı ve bu doğrultuda yol almalıyız' dedik ve 15 yılda o gün planladığımız bir çok şeyi gerçekleştirmiş durumdayız. Ama yetmez diyoruz. Çünkü bu coğrafyanın omuzlarımıza yüklediği çok büyük sorumluluk var. İnşallah demiryolu sektörü başta olmak üzere bütün sektörlerde ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Elbetteki bugün hızlı treni yaşıyor olmak Avrupa'nın 6'ıncı dünyanın 8'inci yüksek hızlı trenine sahip olan ülke olmak önemli. Sadece taşımacılık değil, imalat alanında lokomotif, yolcu yük vagonu ve yan sanayide geldiğimiz nokta çok önemli. Kara tren gecikir döneminden hızlı dönem yetişir dönemine adım atmak da önemli.

Bir şeyi daha önemsiyoruz Avrupa ile Asya arasında özellikle uluslararası taşımacılıkta en kısa, en kestirme maliyeti en düşük orta koridoru oluşturmak ülkemiz için önemli. Marmaray'ı yaptık, Bakü-Tiflis-Kars bitmek üzere. Sadece Kapıkule'den Halkalı'ya gelmek yetmez. Ankara-Sivas hızlı tren projesi olağan hızıyla sürüyor. İnşallah 2018 yılında bitirip Sivaslılar'la buluşturmak istiyoruz. Buradan sonra Sivas-Erzincan arasını yapacağız. Erzurum, Kars'a kadar götüreceğiz. Bakü-Tiflis-Kars ve Marmaray o zaman anlamlı olacak. Elazığ, Malatya ile güneye de hızlı treni taşıyacağız. Demir ağlarla örmek ülkenin her yanına demiryolu yapmaktan geçer. Karaman, Mersin Adana, oradan Şanlıurfa, Gaziantep'e uzatacağız. İzmir'e kadar olan kısmı, Bursa devam ediyor. Bununla yetinmeyip Afyon üzerinden Antalya'ya, Kırıkkale üzerinden Çorum, Samsun'a, Erzincan üzerinden Karadeniz'e Trabzon'a. Ülkenin her yerini hızlı trenler ile ördüğümüzde o zaman gerçekten demir ağlarla örülmüş hale geleceğiz."

'BÖLGEDE İHRACATÇI KONUMA GELMEK ÖNEMLİ'

Türkiye'nin bu sektörde küresel oyuncu olması ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir hale gelmesi gerektiğini belirten Bakan Arslan şöyle dedi:

"Onun içinde sanayiyi olmazsa olmazımız, yerli sanayiyi geliştirmek. Kendi rayımızı, kendi araçlarımızı kendi tekerleğimizi üretme adına önemli mesafe kat ettik. Çok önemlidir. Kardemir'de kendi mevcut hatlarımızda kullanmak üzere ray ürettik. Araç parkımızı modern hale getirdik. Mevcut konvansiyonel hatlarımızı elektrikli ve sinyalli hale getiriyoruz. Yüksek hızlı tren işletmesi olan önemli ülkelerden biri haline geldik bu bizim için çok önemli.

Erzincan'da ray bağlantı elamanları üretip ihraç ediyoruz. Adapazarı'nda yüksek hızlı tren, metro araçlarını üretecek fabrikayı kurduk. Karabük'te hızlı tren raylarını da üretmeye başladık. Kırıkkale'de tekerlek takımlarını MKE ile üretiyoruz. Çankırı'da hızlı tren makas fabrikasını kurduk. Eskişehir'de yıllardır yeni nesil lokomotif üretiyoruz. Milli motoru da üretiyoruz. Milli yüksek hızlı tren yapılma süreci önemliydi, konsept tasarımını tamamladık. Daha da önemlisi bu yollarda kullanılacak yerli olarak üretmeye, hatta bölgesinde ihracatçı konuma gelmek önemliydi. 1961 yılında ilk buharlı lokomotif olan Bozkurt'u üreten Sivas bugün bir başka başarıyla iftihar kaynağıyla milli yük trenine imza atıyor. TÜDEMSAŞ'ı kutluyoruz. Bu imza 3 yıl içerisinde atılmış bir imza. Bu sektörde 3 yılın çok kısa olduğunu bu işin içinde olan biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Milli yük vagonun avantajları. 29.5 metre ile 2 vagonluk konteyneri tek vagonda taşıyabilme özelliği önemli. Benzer vagonlardan 9.5 ton daha hafif olması önemli. Bu yüzde 26 daha hafif demek. 25.5 ton boş ağırlığı ile Avrupa'daki eş vagonlardan 4 tondan daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip. Taşıma kapasitesindeki fark işletmeciye avantaj demek."

"15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI'NIN TEMELİ ATILDI"

Bakan Arslan ve Yılmaz daha sonra Sivas Belediyesi'nce yaptırılacak olan 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Çok Katlı Otopark inşaatının temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bizim şehitlere sorumluluğumuz, onları unutturmamak lazım. Onların anısını yaşatmak lazım" dedi.

Bakanlar Yılmaz ve Arslan, Sivas'taki programlarının ardından uçakla Tokat'a gitti.

DHA