Bakan Arslan: ABD ve İngiltere'nin kararını ICAO'ya taşıyacağız (4)

BAKAN YILMAZ'DAN YGS AÇIKLAMASI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 'Kanal Tokat' projesinin temel atma töreninden sonra Erbaa İlçesi'ne geçerek önce belediyeyi ziyaret etti. Ziyaret çıkışında Bakan İsmet Yılmaz, bir gazetecinin Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerden kuruma şikayet geldiğini hatırlatması üzerine, "Henüz raporu çıkmadı, inceleme yapacak. İnceme yaptıktan sonra kamu denetçiliği kurumu tarafından verilen raporların hükümlerin, kararların diğer kamu kuruluşları tarafından uygulanması lazım. Dolayısıyla bakalım bir raporunu versin. Raporunu verdikten sonra da yeniden bir değerlendirme yapılabilir. Kamu denetçiliği kurumu raporu bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Kamu denetçiliği kurumu çok saygın bir kurum. Çok değerli hukukçular var, başkanı ve üyeleri. Her birisine sonsuz güveniyoruz. Onların vereceği karar bu konudaki sorunu herkesin kabul edebileceği bir noktada çözüme kavuşturacaktır. Önce rapora bakalım. Çünkü bir sınav yapıldı birde yeni bir sınav yap denildiğinde acaba önde arkada sıralama önemli biliyorsunuz. Kamu denetçiliği raporunu beklemek lazım" diye konuştu.

DHA