Bakan Arslan, baba ocağında tam destek istedi

ULAŞTIRMA Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, baba ocağı Kars'ın Kağızman ilçesinde yaptığı konuşmada hemşehrilerinden tam destek istedi.

Bakan Ahmet Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Kağızmanlı eski milletvekili Sabri Güner, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, MHP’li Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta ve partililerle birlikte Kağızman ilçesine geçti. Burada Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, MHP’li İlçe Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Kağızman eski Belediye Başkanı Osman Nihat Yüce ve coşkulu kalabalık karşıladı. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Bakan Arslan, herkese gösterdikleri bu büyük ilgi için teşekkür etti ve aynı ilgiyi 16 Nisan’da da göstermelerini istedi.

İstiklal alanında hemşehrilerine seslenen Bakan Ahmet Arslan, "Terör örgütlerinin, FETÖ’nün, PKK’nın, DEAŞ’ın, DHKP-C'nin de menfaati başka şeyler gerektiriyor olabilir. Dış güçlerin menfaati başka şeyleri gerektiriyor olabilir ama siz ülkemizin bekası için nasıl ki 15 Temmuz’da el ele, gönül gönüle, hep beraber meydanlara indiniz, hainlere derslerini verdiniz şimdi de ülkemizin istiklali, istikbali için, çift başlılıktan kurtulması için, daha hızlı büyüyebilmesi için; bu dış güçlerin menfaatine göre değil, milletimizin menfaatine göre bir idare sistemi olması için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çok önemli. Bu değişikliğin arkasında durun. Ama bugün omuzlarınızı aldığınız sorumluluğun hakkını yerine getireceksiniz. İnşallah Kağızman’da sandıkları patlatacaksınız. Ülkücü gençler sizlerle gurur duyuyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Bu dava memleket davası olunca, dava ülkemizin istiklali, istikbali olunca bizi yalnız bırakmadınız" diye konuştu.

Bu sırada milli boksör olduğunu söyleyen Erdoğan Su, Bakan Arslan'a "Bu gençleri eroinden, haptan, esrardan, kötü şeylerden hepsini kendime çektim. Çünkü ben milli boksörüm" dedi. Bakan Arslan da “Bakın arkadaş diyor ki; ben milli boksörüm. Gençler yanlış yere gitmesinler, gençlik spor salonuna gitsin, gençlik merkezine gitsin, kültür merkezine gitsin. Bizim de derdimiz, davamız bu. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın" diye konuştu.

Bakan Arslan daha sonra AK Parti Kağızman İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış kurdelesini kesti ardından da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

DHA