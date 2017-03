Bakan Arslan, BTK demiryolu, Haziran sonunda açılacak (2)

BAKAN ARSLAN SERT ÇIKTI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta STK temsilcileriyle yaptığı toplantıda terör örgütlerine sert çıktı. Türkiye’nin büyümesini çekemeyenlerin sürekli oyun içinde olduklarını söyleyen Bakan Arslan, "Bu coğrafyada Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor. Bugüne kadar dış güçlerin kendi aralarında paylaşmaya alıştıkları ticarete Türkiye diyor ki 'Yok ben de ortak olacağım.' Bu coğrafyada istedikleri gibi at oynatıyorlardı. Türkiye diyor ki 'Yok artık at oynatamazsın.' Bakın dış güçlerin FETÖ’yü de PKK’yı da DAEŞ’i de DHKPC’yi de Türkiye’nin üzerine göndermelerinin sebebi bu. Türkiye güçlenirse onlara ortak olacak. Türkiye hem de dünyaya ortak olacak. Türkiye güçlenirse onlar istedikleri gibi bu coğrafyada at oynatamayacak. Dün de Avusturya başbakanı açıklamış, 'Efendim bu kampanyada Avrupa birliği kararı olsun, Türkiye’den kimse gelip anlatamasın.' Çünkü, Türkiye hedeflerine daha sağlıklı adımlarla yürürse bu coğrafyada istedikleri gibi at oynatamayacaklar. Türkiye yeni yollar yapıyor, yeni havalimanları yapıyor, bölgede demir yolları yapıyor. Onlardan kaynaklı dünyada bir ticari pastası var" diye konuştu.

Bakan Arslan terör örgüterine de seslenerek şunları söyledi:

"Efendim PKK çıkıyor diyor ki 'Ben Kürdün temsilcisiyim, Kürdü kurtaracağım' Kimi kurtarıyorsun Kürdün başının belasısın, Kürdü öldürüyorsun, vuruyorsun, kırıyorsun. Yetmiyor, bu ülkenin vatandaşı senin gibi FETÖ gibi DAEŞ gibi DHPC gibi teröristlerden ve pisliklerden kurtulmak için çocuklarını şehit veriyor. Bakın hesap çok farklı. Kimse bizim karşımıza gözümüzün karası için değil kendi menfaat için düşünüp Türkiye’nin büyümesini istemiyor. Bu yol Türkiye’nin büyümesinin önündeki en önemli yoldur."

