Bakan Arslan 'internetsiz ev kalmasın' seferberliği başlattı

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta gerçekleştirdiği Akıllı Şehir tanıtımında 'internetsiz ev kalmasın' seferberliğini başlattı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye’de tek bir vatandaşın bile internet erişiminden mahrum kalmaması için Türk Telekom’un kar amacı gütmeyen özel bir tarifeyi hizmete açtığını bildirdi. Türkiye genelinde sabit telefon abonesi olan ancak hiç internet kullanmamış 1.8 milyon haneyi internetle buluşturmayı hedef aldıklarını anlatan Bakan Arslan, Kars’ı Akıllı Şehir kimliğine kavuşturacak ilk adımı attıklarını belirtti. İnternet hizmetinin günümüzde artık elektrik ve su kadar önemli bir ihtiyaç haline geldiğine işaret eden Bakan Ahmet Arslan, şunları söyledi:

"Bugünün Türkiye’sinde tek bir vatandaşımızın bile internete erişmekten mahrum kalmaması için çalışıyoruz. Çünkü internet herkes için. Gencimiz, yaşlımız, evinde ödevini yapan çocuğumuz, işini büyütmeye çalışan vatandaşımız için. Bu seferberliğin ilk ve en önemli adımı ise internet fiyatının her gelir grubu tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamak. Türkiye genelinde sabit telefon abonesi olan ancak bir kere bile internet kullanmamış 1.8 milyon hane var. Bu seferberliğin ilk hedefi bu. Güzel şehrimiz Kars da bu dönüşümde öncü olan şehirlerimizden biri oldu."

Bakan Ahmet Arslan, Antalya ve Karaman’ın ardından Kars’ı da akıllı şehir haline getirdiklerini, bundan sonra Kars’ta yaşayan herkesin ücretsiz Wi-Fi, akıllı kavşak, akıllı aydınlatma, akıllı geçiş sistemi, şehir erişim noktaları ve güvenlik kamerası hizmetleri ile tanışacaklarını söyledi. Uygulama kapsamında Kars’ı tanımak isteyenlere, şehrin tarihi ve kültürel bilgilerinin sunulacağını aktaran Bakan Arslan, şöyle devam etti:

“Hükümetimizin çizdiği vizyon ve Bakanlığımızın liderliğinde, doğunun yükselen merkezi olan Kars ilimizi, şehirlerde üretkenlik, ekonomik fırsatlar ve gelirin artmasını sağlayan akıllı şehir uygulamalarıyla donattık. Akıllı şehirler arasında yer alan Kars’ın tam anlamıyla bir fiber kente de dönüşmesi hedefiyle iletişim alt yapısını da fiberle güçlendiriyoruz. Bu sayede Kars halkına saniyede 100 megabite kadar internet hızı sunabileceğiz ve Karslıların da bilgi ve iletişim teknolojisinin nimetlerinden en üst düzeyde faydalanmasını sağlayacağız."

Türkiye’de 14 şehirde kullanılmakta olan Sesli Adımlar uygulaması, Akıllı Şehirler kapsamında Kars Valilik binasında uygulamaya alındı. Sesli navigasyon özelliği sayesinde görme engellilerin kapalı mekanlarda yardıma ihtiyaç duymadan dolaşıp ihtiyaçlarını giderebilmelerini sağlayan uygulama, ücretsiz olarak indirilerek tüm görme engelli bireyler tarafından kullanılabiliyor.

DHA