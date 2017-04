Bakan Arslan: Milletin kararı herkes için baş göz üstüne

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Gazi Ahmet Muhtar Paşa (GAMP) İlköğretim Okulu'ndaki 1057 numaralı sandıkta oy kullandı. Bakan Arslan, sandık başkanı ve oy kullanmak için sadık başına gelenlerle sohbet etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, oyunu kullanacağı 1057 nolu sandık başına gelerek, buradaki seçim görevlilerine nüfus cüzdanı ve seçmen kağıdını vererek, oy kullandı. Bakan Arslan oyunu sandığa atarken şu açıklamada bulundu:

'Türkiye'nin her yerinde sayılı görevli arkadaşımız var. Amaç, demokrasinin tecellisi adına insanımızın sağduyusunu kararını sandığa yansıtmasıdır. Dolayısıyla sizin nezdinizde Türkiye'nin her yerinde görev yapan bütün arkadaşlara teşekkür, tebrik ediyoruz. Demokrasinin tecellisine katkı koydukları için, elbette ki milletimize çok teşekkür ediyoruz. Sağduyusuyla huzur içerisinde kardeşlik içerisinde sandık başına gidiyor ve kararını verecek. Tabii milletin kararı herkes için baş göz üstüne, bizim içinde geçerli. İnşallah ülkemiz, insanımız bu ülkede bugünden sonra çocuklarımızın ve torunlarımızın da yaşayacağını düşünerek onlar içinde onların geleceği içinde hayırlı uğurlu sağlıklı bir karar olur ve tabi ki milletin kararı olduğu içinde başımızın gözümüzün üstüne. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak bizde özellikle birkaç gündür teyakkuzdayız. Bugün 100 bin kişilik bakanlık ailesi her yerde görevinin başında. Buradaki sandık başındaki arkadaşlarımızın yaptığı gibi herhangi bir aksaklık eksiklik olmaması için sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması adına gayret sarf ediyorlar. İnsanımızın bunu bilmesinde fayda var. Tabi ki kendi arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah huzur içerisinde barış içerisinde kardeşlik içerisinde güzel bir süreç yürüyor. Bu akşama kadar böyle devam emesi sonrasında da insanımızın kararının tezahürü tecellisi olacak ondana herkes saygı duyacak bizde saygı duyuyoruz.'

Bakan Ahmet Arslan'a oy kullanmak üzere geldiği Gazi Ahmet Muhtarpaşa İlköğretim okulunda AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, 24'üncü Dönem Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güner, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Emin Haliloğlu ve partililer de eşlik etti. Bakan Arslan okul çıkışında da gençler ve çocuklarla hatıra ları çektirdikten sonra diğer okulları da ziyaret ederek sandık görevlilerine başarı diledi.

DHA