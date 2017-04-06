Bakan Arslan, TireBelevi Karayolu'nun temelini attı (2)

SELÇUK'TA DA TEMEL ATTI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tire'deki programının ardından Selçuk İlçesi'ne geçti. Bakan Arslan, Selçuklu mimarisinde yapılacak, 4 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde bin 650 metrekare alana oturacak olan ayrıca ilçedeki tüm resmi daireleri tek çatı altında toplayacak Hükümet Konağı'nın, temel atma törenine katıldı. İzmir'e yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Arslan, "İzmir gibi Ege'nin incisi olan bir şehir, gözbebeğimiz olan bir şehir payına düşeni alıyor. Şehrin her yeri bölünmüş yollarla, oto yollarla tünellerle döşeniyor. Bazen belediyenin yapması gerekenleri yapmadıklarını yapıyoruz. Sabuncubeli Tüneli, Konak Tünelini yaptık. İzmirMenemen-Çandarlı Otoyolu'nun temelini dün başbakanımızla attık. Bu yol, İzmirlinin seyahat konforunu arttıracak. Ama sadece seyahat konforunu değil, ticaretinin endüstrisinin büyümesi adına çok önemli bir yol. Bu yolun devamı olan Çanakkale Köprüsü ile Avrupa'ya bağlayacağız. Narlıdere-Çiğli arası Körfez Geçiş Projesi'nin ÇED onayı alındı. İhalesini bu yıl yapıp, yap-işlet-devret modeliyle kaynak harcamadan bitirip, hizmete sokacağız. Deniz geçit vermez denilen, 1.5, 2 saatte kat edilen o yol, 6 dakikada geçilecek" dedi. Bakan Arslan, İZBAN ile yapılan çalışmaları da anlattı.

'EFES, DENİZLE BULUŞACAK'

Efes Antik Kenti'ni, denizle buluşturacak kanalın ıslah çalışmalarını DSİ'nin yürüttüğünü belirten Bakan Arslan, "Biz de denizde mahmuz çalışmaları yapıyoruz. Böylece oradan teknelerin çalışmasını sağlamış olacağız. Fizibilite, ÇED ve imar planı için '400 bin lira gerekir' dendi. Hemen verdik. Bu çalışmalar biter bitmez de teknelerin denizle buluşacağı mahmuzları mendirekleri de yapacağız. Bu konuda sözümüz olsun" dedi. Bakan Arslan, Selçuk Aydın Ortaklar, Kuşadası ve Seferihisar yollarında yapılan çalışmaları da anlattı.

YİNE PAZARLIK YAPTI

Hükümet binasının temelini kent protokolü ile birlikte atan Bakan Arslan, inşaatın müteahhidi ile inşaatın önümüzdeki yıl mayıs ayında bitirilmesi için pazarlık yaptı, söz aldı. Bakan Arslan, "Eskiden millet devlet için vardı. Devleti temsil edenler sırça köşklerde otururken, millet onlara hizmet verirdi. Artık o devir değişti. Devlet, hizmet için vardır. Bina ne kadar konforlu olursa olsun, içinde vatandaşa sıcak ve güler yüzlü olmazsa hiçbir anlamı olmaz" dedi.

Bakan Arslan, programının bundan sonraki bölümünü iptal ederek, kendisini almak üzere Selçuk Efes Havaalanı'na gelen özel Jet ile Ankara'ya döndü. Bakan Arslan'ın Ankara'da yurt dışından gelen bir heyetle buluşacağı belirtildi.

Latif SANSÜR/SELÇUK (İzmir), (DHA)

DHA