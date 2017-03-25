Bakan Arslan: Türkiye çift başlılıktan çok çekti

ULAŞTIRMA, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Bursa'da ziyaret ettiği bir fabrikada işçilerle yemek yedi, yaptığı konuşmada Türkiye'nin geçmiş yıllarda çift başlılıktan çok çektiğini söyledi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne katılan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, Bursa'da, Durmazlar Makine Fabrikası'nda işçilerle bir araya geldi. Referandumda oylanacak Anayasa değişikliğine değinen anlatan Arslan, şöyle dedi:

"Bir çift başlılık varsa oradan verim alma şansımız yok. 15 yıldır çok şey yaptık. Türkiye’yi 3.5 kat büyüttük. Ama inanın ki bu cumhurbaşkanlarıyla ile başbakanların anlı anlayışta olması, aynı hedefe yürümesi ve iki başlılık yapmamasından kaynaklanmıştır. 1982 ve 2002 yılları arasını düşünürseniz, çift başlılıktan kaynaklı bu ülke o kadar çok çekti ki bunu örneklerle çoğaltmak mümkündür. Bazen tamam işte aynı düşünceden iki kişi, bu ülkeyi çok güzel idare ederler dedik ama olmadı. Sebebi ise cumhurbaşkanının ayrı yetkileri var. Başbakanın ayrı yetkileri var. Tabiri caizsa tezgahın başında iki kişi var. Ama her birinin amacı farklı, biri eğeceğim diyor sacı, biri ise hayır düzelteceğim diyor. Biri şu ucundan delersek diğer malzemelerle uyumu iyi olur diyor. Diğeri ise diğer ucundan delelim diyor."

Geçmiş yıllardan verdiği örneklerle sıkıntıların artık yaşanmaması gerektiğini belirten Arslan, "İyi anlaşacağını düşündüğümüz kişiler bile, bir anayasa kitabı fırlatma hadisesi ile Türkiye’yi bir gecede fakirleştirdi. Yani gecelik repo biranda bin katı oldu. Bu her gün gittikçe fakirleşmeniz demektir. Biz diyoruz, ki sizin desteğiniz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha devam edebilir. Ama yarın ne olacak Eskiden Türkiye’de planlama uzun planlı yapılmıyordu. Çünkü bir sonraki ayın maaşını verip veremeyeceğini bilmeyen bir ülkenin 5 yıllık planlama yapma şansı yoktu" dedi.

Daha sonra fabrikayı gezen Bakan Arslan, Durmazlar Makinenin ürettiği ipekböceği ve tramvayları inceledi. Vatmanın koltuğuna geçen Arslan, kısa süre tramvayı kullandı. Bakan Arslan, daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

DHA