Bakan Arslan: Türkiye çift başlılıktan çok çekti (2)

BURSA SANAYİSİ DEMİRYOLU İLE DENİZE BAĞLANMAK İSTİYOR

Bursa’daki temasları kapsamında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret eden Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a TEKNOSAB projesi başta olmak üzere BTSO tarafından yürütülen çalışmalar hakkında brifing verildi. Bursa’nın Türkiye’de ticaret ve sanayi hayatının kalbi olduğunu dile getiren Bakan Ahmet Arslan, Bursa’nın performansı ile gurur duyduklarını belirtti.

Bursa sanayisinin 2023 hedeflerine ulaşmasında lojistik merkezin önemli bir adım olduğunu ifade eden Bakan Arslan, "Bursa sanayisi demiryolu ile denize bağlanmak istiyor. Sadece Gemlik’ten değil, Bandırma’dan da çift taraflı bağlanmak istiyor. Yaptığı üretimi, deniz aşırı ülkelere gönderebilmek adına ihracatını ve lojistiğini kolaylaştırabilmek, taşımadan kaynaklanan maliyetleri düşürebilmek için talep edilen projeler, tam da bizim istediğimiz projelerdir" dedi.

Bakan Arslan, Gemlik'e demiryolu bağlantısının, BursaBandırma demiryolu bağlantısının çok önemli olduğunu belirterek, "Hızlı tren hatlarıyla yük taşımacılığının da yapılacağı, demiryollarını denize bağlayacağız. Özellikle Bursa- Bilecik, İstanbul- Ankara yüksek hızlı tren projelerinin biran öne bitirilmesi istiyoruz. Süreçlerle ilgili tünellerde ikmal ihalesi yaptık. Yenişehir’e kadar kısmının ihale çalışmalarını bitirdik. Bugünlerde sözleşme imzalıyoruz. Böylece demiryolu bağlantısını, Bursa’nın çevresine doğu-batı ve kuzey –güney aksını pekiştirir hale getireceğiz" diye konuştu.

Limanlardan deniz aşırı ülkelere ürün ihraç etmek için lojistik merkezlere ihtiyaç olduğunu belirten Bakan Arslan, "Bu konuda BTSO tarafından yürütülen önemli bir çalışma var. Bu çalışmayı Bursa sanayisi için çok önemli bir adım olarak görüyorum. TEKNOSAB projesi hakkında da görüşme gerçekleştirdik. İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu’nun da entegre olmasının bölgenin gelişmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da gereken adımları atacağız" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye’nin üretim üssü ve ikinci büyük ihracatçı kenti olan Bursa’nın ülkenin ekonomik büyümesine liderlik eden bir kent olduğunu belirterek, 'Bursa büyürse Türkiye büyür’ vizyonuyla hareket ettiklerini anlattı.

DHA