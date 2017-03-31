Bakan Avcı: 15 yıl kolay bir koşu olmadı (2)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KONFERANS VERDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) 'Neden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. DPÜ Öğrenci konseyi tarafından düzenlenen konferansta Bakan Avcı, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı. Hükümetin Türk Sinemasına destek verdiğini belirten Bakan Avcı, şöyle konuştu:

"2002 yılında Türkiye'de 9 tane film çekildi. 2016'da 139 tane film çevrildi. 40 milyon 50 milyon, bunlar sembolik görünebilir, sinemaya verdiğimiz destekler var. Tam sinemaya verdiğimiz desteklerden bahsederken Halit Akçatepe rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin. Bizim kendi kanunlarımızdaki sorunlar nedeniyle pek çok sanatçı son yıllarını yoksulluk ve yoksunluk içerisinde geçirdi. Mesela televizyonlarda filmleri oynuyor, ama para alamıyorlar. Halit Akçatepe de onlardan bir tanesiydi. Ama çok şükür bizim haberimiz olduğu için Kültür Bakanlığı olarak, devlet olarak gereken yapıldı. Türk sineması son dönemlerde uluslararası festivallerde pek çok ödüller aldı. O ödül alan filmlerin hemen hemen tamamı Kültür Bakanlığı destekli filmlerdir. Destek derken, çok büyük paralar verdiğimiz yok. Diyelim 50 milyon liyara çıkacak bir filmden Kültür Bakanlığı 1 milyon veriyorsa sembolik olarak başka finansörleri de teşvik eden bir şey olur. Kültür Bakanlığı desteklediğine göre bu filme biz para yatırabiliriz diyorlar. O bakımdan orada çok güzel gelişmeler sağlandı."

Gezi Parkı protestolarında meselenin ağaç olmadığını söyleyen Bakan Avcı, "Gizli istihbarat servisleri, bunların basın yayın organları, Gezi olaylarının içerisindeydiler. Mesele gerçekten ağaç meselesi değildi. 15 Temmuz'da son kozlarını oynadılar. O da olmadı. Şimdi ümitlerini 16 Nisan'a bağlamış, acaba 16 Nisan'da mevcut hükümetin, mevcut cumhurbaşkanının meşrutiyetine gölge düşürebilecek bir şey çıkartabilir miyiz buradan, diyorlar. Çıkmayacak, Allah'ın izniyle. İnşallah milletin ferasetiyle, gençlerin ferasetiyle bu dönemeci de Türkiye sükunetle geçecek. Üçüncü havaalanımızı da yapacağız" dedi.

DHA