Bakan Avcı, askıya 20 ekmek bağışladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın Pazar günü İzmir'in tarihi semti Basmane'yi gezerken yoksullar için sürdürülen 'askıda ekmek' uygulamasına 20 ekmek bağışladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 141 yıldır hizmet veren tarihi Basmane Fırını'nda yoksullar için sürdürülen 'Bir ekmek de sen koy kimse aç kalmasın' uygulamasına bağışta bulundu. Bakan Avcı, 1 yılda 57 bin 378 bin ekmeğin bağışlandığı kampanyaya 20 ekmekle katkı koydu. Bakan Avcı, bağışladığı 20 ekmek için 20 TL ödeme yaparken Ankara'ya götürmek için de haşhaşlı ve çavdarlı ekmek satın aldı. Fırını işleten Yusuf Demir, Bakan Avcı'nın 'Askıda ekmek' uygulamasına yaptığı bağışın uğur getirmesini dileyerek, şöyle dedi:

"Semtimizde sadece ekmekle karınlarını doyuran insanlar var. Burada yoksulluk hayatın en acı gerçeği olarak insanın yüzüne vuruyor. Bakanımız da duyarlı davranarak bağışta bulundu. Umarız bağış örnek olur ve daha da artar."

DHA