Bakan Avcı, Basmane'deki tarihi mekanları gezdi

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, referandum çalışmaları yapmak için geldiği İzmir'deki programına Basmane'nin tarihi mekanlarını gezerek başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Altınpark ve civarını tarih araştırmacısı Orhan Beşikçi ile birlikte gezdi, bölgedeki tarihi mekanlar hakkında bilgi aldı. Beşikçi, Avcı'ya Altınpark'ın şu an Roma dönemini gösterdiğini ancak yapılacak bir kazı ile Helenistik döneme kadar gidilebileceğini anlattı. Tarihi evlerin bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tuttuğunu söyleyen Beşikçi, evlerin etrafına yapılan demir parmaklıkların maliyetinin daha yüksek olduğunu bunun yerine onarım yapılarak bu evlerin ayakta tutulabileceğini söyledi. Tarihi camilerin ve mescitlerin aslına uygun restore edilmediğini anlatan Beşikçi, turistlerin yoğun olarak gezdiği alanda bulunan bu mekanların yeniden restore edilmesini istedi. Gezisi sırasında bir kahvehaneye giren Avcı, buradaki Suriyeli ailelerin çocuklarını sevdi. Şeyh Bedrettin Türbesi'ni ziyaret eden Avcı, esnaf tarafından döktürülen lokmanın tadına baktı. Esnafın yaptırdığı Kültür Bakanlığı logolu pastayı kesen Avcı gezisinin ardından Basmane esnafı ile kahvaltı yaptı.

DHA