Bakan Avcı, Basmane'deki tarihi mekanları gezdi (2)

ESNAFLA KAHVALTI

Kahvaltıda konuşan Bakanı Nabi Avcı, Basmane'de bir hazinenin içinde yaşandığını ve o hazineyi unutturmak için bugüne kadar ne mümkünse yapıldığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanı olarak büyük hüzün duyduğunu dile getirdi. Bakan Avcı, "Yerel yönetimlerle merkezi yönetimlerin uyumlu çalışması halinde başta turizm sektörü, işadamları ve sivil toplu kuruluşları ile birlikte neler yapılabileceğini biliyoruz. Hakikaten yürek parçalayıcı bir manzara ile karşı karşıyayız. Bunun için dinamik hızlı karar veren etkili yönetim modeline ihtiyaç var. Bir an önce bürokrasiye boğmadan buraları tekrar eski o güzel günlerine kavuşturabiliyoruz. Buralar toparlanırsa sadece İzmir'in kalbi değil Türk turizmin en önemli cazibe merkezlerinden biri olur. Tarihi yerler var. Atatürk'ün eşinin doğdu ev, orası bu halde bırakılır mı Neresinden bakarsanız bakın ihmal akıyor. Camisi, türbesi ile buraların bakanlık nezdinden yapılması gereken planlamalar hazır ama etkili yönetimle buraları toparlarız" dedi.

RUSYA PAZARINDA TOPARLANMA OLDU

2016 yılının turizm bakımından sıkıntılı bir yıl odluğunu belirten Avcı, özellikle Rusya pazarı ve diğer pazarlarda bir toparlanma olduğunu dile getirdi. Bakan Avcı, "Bütün dünyaya tanıtacak çalışmalar yapılması gerekiyor. Buraların turist kaynaması gerekiyor. Buraya Japonya'dan Avrupa'dan, Çin'den insanlar da gelmeli. İnşallah önümüzdeki dönem bütün bunların toparlanmasına da vesile olacak" dedi.

Bakan Avcı konuşmasını şöyle tamamladı:

"16 Nisan'da inşallah Türkiye'ye, İzmir'e nefes aldıracak yeni hükümet sistemine geçişimizin günü olacak. Bu rüzgarla birlikte İzmir'de de güzel neticelerle 17 Nisan'da güzel bir güne uyanmış olacağız."

DHA