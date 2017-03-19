Bakan Avcı, Basmane'deki tarihi mekanları gezdi (4)

NABİ AVCI: TÜRKİYE SADECE DENİZ, KUM, GÜNEŞ DEĞİL

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İzmir'de düzenlenen Turizm Sektörü Temsilciler Buluşması'na katıldı. Dünya turizminin global terörizmin etkisinden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini kaydeden Bakan Avcı, 2016 yılında Türkiye turizminin ciddi bir dar boğazdan geçtiğini ancak yapılan araştırmaların olumlu gelişmelere işaret ettiğin söyledi. Avcı, "Daha önce Türkiye'ye gelmiş ama 2016'da başka destinasyonları tercih etmiş olan turistler, önümüzdeki yıl tercihleri sorulduğunda 'tabii ki Türkiye' diyor. Türkiye'nin ne kadar avantajlı bir ülke olduğunu bizzat 2016'da yaşayarak görmüşler. İnşallah ülkemiz üzerindeki hasarı da onararak daha verimli yıllar yaşayacağız" dedi.

2014'te 4.5 milyon Rus turist gelirken bu sayının 2015'te 3 milyon 600 bine, 2016'da ise 800 bine düştüğünü anlatan Avcı, bu düşüşün sektörü olumsuz etkilese de Erdoğan ve Putin'in siyasi iradeleri sonucu ilişkilerin toparlanma sürecine girdiğini söyledi.

"TÜRKİYE SADECE DENİZ, KUM, GÜNEŞ DEĞİL"

Türkiye'nin son yıllardaki turizm tanıtma stratejisinde radikal değişiklikler yapıldığını dile getiren Bakan Avcı, "Geçmişte o dönemin şartları nedeniyle daha çok deniz kum güneş ülkesi olarak tanıtılıyordu. Sadece bununla bile Türkiye dünyada 6'ncı büyük destinasyon haline gelmişti. Oysa Türkiye sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Türkiye aklınıza gelecek tüm turizm türlerinde başta olacak ülkelerden biri. Sağlık turizmi, termal turizm, kongre, eğitim, spor turizmi 2016 yılındaki darboğaz, Türkiye'nin sadece deniz, kum, güneş değil tüm yıla yayılacak turizm imkanlarına sahip olduğunu gösterdi" diye konuştu.

Timur TARLIĞ / İZMİR, (DHA)

DHA