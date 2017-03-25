Bakan Avcı: Böyle diktatörlük olur mu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili olarak, "Bir kişi en fazla iki dönem Cumhurbaşkanı olabilir. Diyelim ki ikinci yılda erken seçim kararı alındı. Kendisi bu sefer aday olamayacak. Erken seçim kararı alıyorsan cumhurbaşkanlığı seçimi de yenilenecek ama sen aday olamayacaksın. Böyle bir diktatörlük olabilir mi" dedi.

Bakan Nabi Avcı Eskişehir EMKO Sanayi Sitesi'ndeki Dünya Köfte adlı lokantada mahalle muhtarları ile biraraya geldi. Muhtarlara Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatan Bakan Avcı, bugünkü uygulamada Cumhurbaşkanının isterse bütün Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edebileceğini söyledi. Avcı şöyle devam etti:

"Aslında Cumhurbaşkanı bugün de hükümetin başında olma yetkisine sahiptir. Bugün Cumhurbaşkanının hükümete yön verme, hükümeti şu veya bu istikamete sevk etme yetkisi vardır. Bir kişi en fazla iki dönem Cumhurbaşkanı olabilir. Diyelim ki ikinci yılda erken seçim kararı alındı. Kendisi bu sefer aday olamayacak. Erken seçim kararı alıyorsan cumhurbaşkanlığı seçimi de yenilenecek, ama sen aday olamayacaksın. Böyle bir diktatörlük olabilir mi Biz de partili olmakla, partizan olmak karıştırılıyor. Partili olabilirsiniz ama partizan olamazsınız. Biz şimdi sizi buraya çağırırken, ben size dedim mi Muhtarları toplayın ama bizim partinin üyesi olan arkadaşları çağırın, diğerlerini boş verin diyebilir miyim"

Türkiye'deki referandum sürecinde üstüne vazife olmayan kişilerin ortalıkta dolaşmaya başladıklarını, yurt dışında da bu işe karışıldığını söyleyen bakan Avcı şöyle konuştu:

"Alman istihbarat servisinin başı kalkıyor '15 Temmuz'da FETÖ'cülerin suçu yok, onlar masum eğitimcilerdir' diyor. İsveç gazetesi Türkçe manşet atıyor; Referandumda hayır diyeceğiz diye. İsveç neresi Türkiye neresi Alman İstihbaratı kim, burası ne Anlattıklarımla senin ne alakan var Biz Türkler kendi aramızda konuşuruz. Her birimizin bu soruları sormaya hakkı var. Bu bizim hayatımız, bizim geleceğimiz, bizim çocuklarımızın, geleceğimizin meselesi onun için bunları kendi aramızda konuşuruz. Peki elin Alman'ına, İsviçrelisine, İsveçlisine, Hollandalısına ne oluyor da, Hollanda gazeteleri hayır diye manşet atıyor, İngiliz ekonomist dergisi hayır diyor. Size ne oluyor Kandil'e ne oluyor Kandile ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Kandil Hayır diyor, FETÖ'cüler hayır diyor. İçerdeki masum gerekçelerle bu konuda farklı düşünen arkadaşları kastetmiyorum. Dışarıdakilere söylüyorum."

DHA