Bakan Avcı, Eskişehir'de Arap turizmcilerle görüştü

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Eskişehir'de Arap Turizm Örgütü Başkanı Bandar Bin Fahd Al Fuhaid, Başkan Yardımcısı ve Yemen Turizm Bakanı Abdulmecid Kubati ile beraberindeki heyetle görüştü.

Bakan Nabi Avcı, Eskişehir Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde Bandar Bin Fahd Al Fuhaid, Abdulmecid Kubati ve Arap turizm heyeti ile bir araya geldi. Basına kapılı olarak yapılan toplantı sonunda Nabi Avcı gazetecilere açıklamada bulundu. 'Elektronik Futbol Festivali Yarışması', adı altında Türk-Arap gençlerinin buluşacakları, elektronik ortamda yarışacakları festivaller planladıklarını belirten Avcı toplantıyla ilgili şu bilgileri verdi:

'Daha önce İstanbul'da yaptığımız görüşmelerin devamı olarak bugün Eskişehir'de bir araya geldik. Özellikle turizm alanında çok sıkı bir işbirliği zemini oluşmaktadır. Yaptığımız anlaşma 3 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı ve Arap Turizm Örgütü İstanbul'da bir büro açıyor. İnşallah büronun açılışına Prens Bin Selman da teşrif edecekler. Onun dışında zaten yürümekte olan bazı projelerimiz var. İslam Kalkınma Bankası koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiş poliçe çalışmamız var. Bu çalışmayla Türkiye'de yatırım yapacak ve yapmakta olan Arap yatırımcılar veya Arap ülkelerine yatırım yapacak Türk yatırımcılarının yatırımlarının güvence altına alınması sağlanmıştır. Onun dışında özellikle termal sağlık turizmi, kaplıca turizmi sağlık turizmi alanlarına çok ilgi duyan Arap kardeşlerimiz için Türkiye'deki yatırım imkanlarını birlikte gözden geçirdik. Bölgemiz bu bakımdan Afyon, Kütahya, Eskişehir, Bursa çok zengin imkanlara sahip. Onun dışında bugün özellikle gençlerimizi çok yakından ilgilendirecek bir başka proje üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. 'Elektronik Futbol Festivali Yarışması', Türk-Arap gençlerinin buluşacakları hem elektronik ortamda yarışacakları, hem de alışveriş imkanlarının da olacağı festivaller dizisi değişik illerimizde bu yıl tüm Türkiye'de değişik illerde gerçekleştirilecek festivaller planlıyoruz. '

ARAP TURİSTLERİN SAĞLIK TURİZMİNDE YILLIK HARCAMASI 27 MİLYAR DOLAR

Arap Turizm Örgütü Başkanı Bandar Bin Fahd Al Fuhaid ise konuşmasında Arap Turizm Örgütü ile Türkiye Turizm Bakanlığı arasında bir anlaşmanın söz konusu olduğunu ve yapılan ortak projeler sonucunda her iki tarafın turist sayısını arttığını söyledi. Bunun yatırımlara da katkı sağladığını ifade eden Fuhaid şöyle konuştu:

'Bugün Antalya'da sağlık turizmi ile alakalı Arap ve Türk meslektaşlarımız, arkadaşlarımız Antalya'da toplantı gerçekleştirmekteler. Türkiye Turizm Bakanlığı bu forma desteğini sunmuştur. Aslında sağlık turizmini ele alırsak, bu hususta 100 milyar dolardan daha fazla bir yatırım söz konusudur. Arap turistlerin sağlık turizminde yıllık harcamaları 27 milyar dolardır. Gelecek 4 yıl için dünya çapında sağlık turizminde 143 milyar dolar bir harcama söz konusu olabilir. Arap ülkelerinin payına 35 milyar dolar bir harcama söz konusu olacaktır. Söz konusu bu rakamlar çok büyük rakamlardır. Arap ülkeleri, Arap bölgesi ve tüm Türkiye çok doğal kaynaklarımız vardır. Özellikle sağlık turizminde, termal turizminde çok büyük bir olanağımız vardır. Sağlık turizminde her iki tarafın da daha çok projeleri olacaktır. Sayın bakanımızla aynı zamanda Arap-Türk Ligi hakkında, elektronik şampiyona hakkında konuşmuştuk. Yarışma ülkeye daha çok turistin gelmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda gençlerin yeteneklerini arttırmaktadır. FİFA 2017 PlayStation yarışması olacaktır. Aynı zamanda yanında alışveriş merkezleri olacaktır. Türk ve Arap ürünleri bu şampiyonada sunulacaktır. Aynı zamanda yerel sanayiyi de desteklemiş oluruz. '

Yemen Turizm Bakanı Abdulmecid Kubat da konuşmasında, 'Aslında şunun altını çizmek istiyorum biz buradayız çünkü, Türk kardeşlerimizle imzalanmış olan protokolü daha aktif hale getirmek için, uygulamak için biz buradayız. Gerçekten biz Türkiye'deki bu deneyimi elde etmek istiyoruz ve bunu da Yemen'de uygulamak istiyoruz' dedi.

DHA