Bakan Avcı, Eskişehir'de MHP'yi ziyaret etti (2)

HAYIRCILAR BAKAN AVCI'YI İZMİR MARŞI İLE KARŞILADI

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de MHP'yi ziyaretinin ardından İsmet İnönü Caddesi'nde kurulan 'Evet', ve 'Hayır' çadırlarını ziyaret etti. 'Hayır' çadırı önünde toplanan kalabalık, Bakan Avcı'yı İzmir Marşı ile karşıladı. Bakan Avcı, çadırdakilerle tek tek tokalaştı, sohbet etti, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde ders verirken yaşadığı anıları anlattı. Çadırda küçük yaştaki bir çocuğu seven Bakan Avcı, daha sonra esnafı ziyaret etti.

DHA