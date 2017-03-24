Bakan Avcı, genç çiftçileri destekleme törenine katıldı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'de düzenlenen törende genç çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtım törenine katıldı.

Eskişehir'de, 24 genç çiftçiye 960 küçükbaş hayvanın dağıtım töreni Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde yapıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Azmi Çelik ile çok sayıda kişi katıldı. Bakan Nabi Avcı törende yaptığı konuşmasında hükümetin kırsal kalkınma kapsamında genç çiftçilere destek verdiğini söyledi. Avcı, şöyle devam etti:

"Eskişehir'de bu proje kapsamında 4 milyon 290 bin lira ödenek tahsis edilmiş ve bu kapsamda 77'si büyükbaş, 26'sı küçükbaş ve 40'ı da bitkisel üretim olmak üzere 108'i kadın, 35'i erkek 143 genç çiftçimiz projeden yararlanmaya hak kazanmış ve sözleşmeler imzalanmıştır. Bugün ise Genç Çiftçi Desteklemesinden 12 ilçemizde küçükbaş hayvan almaya hak kazanan 24 genç çiftçiye toplam 960 adet pırıt-pırlak cinsi küçükbaş hayvan dağıtımını gerçekleştiriyoruz."

DHA