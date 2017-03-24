Bakan Avcı, genç çiftçileri destekleme törenine katıldı (2)

BAKAN AVCI MUHTARLARLA BULUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Saffron Otel'de merkez Odunpazarı İlçesi'ndeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Bakan Avcı, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'a yapılacak üçüncü havaalimanının Hollanda'daki bir havalimanını olumsuz etkileyeceğini söyledi. Avcı şöyle konuştu:

"Geçenlerde hem de bir yabancı televizyon istasyonu bir belgesel yaptı. Hollanda'daki falanca havaalanı İstanbul'da üçüncü havalimanı yapıldığında ne duruma düşecek, bununla ilgili belgesel yapmışlar. Şu anda transit yolcular için çok kullanışlı olan Hollanda'da bir havaalanı. Transit geçişlerde kullanılıyor, bundan çok ciddi gelir temin ediyor. Fakat diyorki o belgeselde; eğer İstanbul'da bu üçüncü havalimanı faaliyete geçerse, burası çok ciddi kayba uğrayacak. Çünkü İstanbul, Hollanda'ya göre ve o havalimanına göre çok merkezi bir konumda. Afrika'ya, Asya, Avrupa'ya da yakın. Hepsinin en optimum kesişme noktasında İstanbul. İstanbul, coğrafi özelliğiyle zaten çok büyük bir avantajı var. Son zamanlarda bakıyorsunuz, Türk Hava Yolları maşallah, Allah nazarlardan saklasın şu anda dünyanın en fazla, farklı yere uçan havayolu. Şimdi onunla uğraşıyorlar. Bunun gibi turizmimizle, ekonomi ile ilgili şeylerde benzer hesaplar var. Türkiye gel deyince gelen, git deyince giden, sıradan bir ülke olmaktan çıkıyor. 14 yıldır Türkiye bütçesinden en büyük payı Milli Eğitime ayırıyor, gençlerin ve çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için ayırıyor. Ben cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen atayan Milli Eğitim Bakanıydım. 300 bine yaklaştıydı."

'MESELE, MEMLEKET MESELESİ'

Kapalı kapılar ardından Türkiye'ye pek çok tuzakların kurulduğunu söyleyen Nabi Avcı, "Türkiye Allah'ın da izniyle bunları birer birer geçti. En sonuncusu, yani bütün projeler bitti, oradan buradan dolandılar, netice alamayınca en son 15 Temmuz felaketiyle son şanslarını denediler. Gereken cevabı milletçe vereceğimize inanıyorum. Bunun için de sizden çok açık destek rica ediyorum. Çünkü mesele şu parti, bu parti, Erdoğan, Binali Yıldırım meselesi değil. Mesele memleket meselesi" dedi.

DHA