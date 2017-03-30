Bakan Avcı: İlk hedef pazarımız Arap turizmi (2)

SANDIKLI ZİYARETİ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Afyonkarahisar programı kapsamında Sandıklı İlçesi’nde bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. İlk ziyaretini Sandıklı Belediyesi’ne yapan Bakan Avcı’yı belediye önünde Kaymakam Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl ve Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık karşıladı. Makamda hatıra defterini imzalayan Bakan Avcı’ya, Başkan Mustafa Çöl ilçedeki termal turizm, seralar ve termal oteller hakkında bilgi verdi. Ziyarette Başkan Çöl, Bakan Nabi Avcı’ya bakır semaver hediye etti.

YÖRESEL YEMEK YEDİ

Bakan Nabi Avcı ve beraberindekiler daha sonra Sandıklı Kültür Evi’ni ziyaret ederek burada oymacılık kursiyerlerinin yapmış olduğu ürünleri inceleyerek kurs hakkında bilgi aldı. Yöresel sac yemeği yiyen Bakan Avcı, daha sonra termal seralarda ve Hüdai Kaplıcaları’ndaki tesislerde incelemelerde bulunarak çalışanlara hitap etti.

‘TÜRKÇE MANŞET ATIYOR’

Referandumla ilgili dış basında çıkan haberlere değinen Bakan Avcı, “CHP ile uğraşsak sorun değil oturur, konuşur, hallederiz. İsviçre’de bir gazete ne akla hizmetse, Türkçe okuyucusu da yok, Türkçe manşet atıyor ve ‘hayır’ diyor manşetinde. Almanya’nın önde gelen bir gazetesi de yine manşet atıyor ‘Referandumda 'hayır' deyin, Erdoğan’a 'hayır’ deyin diyor. Ama PKK da ‘hayır’ diyor. Dışarıdaki muhalifler de ‘hayır’ diyor. Gezi olaylarına canlı yayın araçları gönderdiler. Ama Hollanda’da benim vatandaşlarım ile bakanımın buluşmasını köpeklerle, atlarla engelliyorlar. Yayın yaptırmıyorlar. Bunun için bu referandum çok önemli. Bunun için ‘evet’ demelisiniz.”

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

DHA