Bakan Avcı kadınlara yeni hükümet sistemini anlattı (2)

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MÜZE AÇILIŞINA KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bilecik'te 'Yaşayan Şehir Müzesi' açılış törenine katıldı. Bakan Avcı törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ülkemiz pek çok kadim medeniyetin yaşadığı, kurulup yıkıldığı doğu ve batı kültürlerinin harmanlandığı çok önemli bir coğrafya. Söz konusu medeniyetlerin tarihi miraslığına ev sahipliği yapıyoruz. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklar adeta bir açık hava müzesi mahiyetindedir. Bizler bu zengin müzenin hamisi olarak ülkemize miras kalan değerlerin muhafazası ve geliştirilmesi için önemli adımlar atıyoruz. Milletlerin mazilerini ihya ve imar ederek medeniyet olabileceğine inanıyoruz. Bugün de Devleti Aliyye'nin ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda çok önemli bir rol oynayan Bilecik'imizin Osmanlı mimarisi ve şehrimizin ruhuna uygun şekilde tasarlanmış yaşayan şehir müzesini açarak mazimize ve ecdadımıza olan mesuliyetimizi bir nebze olsun yerine getiriyoruz."

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Avcı beraberindeki protokol, kurdeleyi keserek müzenin açılışını gerçekleştirdi.

MHP'NİN 'EVET' STANDINI ZİYARET ETTİ

Bakan Avcı, açılışını yaptığı müzeyi gezdikten sonra Tevfik Bey Caddesi'nde MHP'lilerin açtığı 'Evet' standını ziyaret etti. Avcı, bir gazetecinin "Ziyaretinizle ilgili kısa bir açıklama yapar mısınız" demesi üzerine MHP Merkez İlçe Başkanı Talha Özkan'ın da aralarında bulunduğu MHP'lileri yanına alıp çekilmesini isteyerek "Bundan daha iyi açıklama mı olur" dedi.

DHA