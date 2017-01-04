Bakan Avcı: Kendimizi deniz, kum, güneş parantezinde ifade etmişiz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin turizmde genel tanıtımdan daha özelleştirilmiş bir tanıtım stratejisine yönelmesi gerektiğini söyledi. Bakan Avcı, "Bugüne kadar biraz da işin kolayına kaçarak, sektörün de buradaki rehavetinin bir sonucu olarak kendimizi deniz, kum, güneş parantezinde ifade etmeyi tercih etmişiz" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) '2016-2017 Akademik Yıl Toplantısı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Ak Parti milletvekilleri Hatice Özkal ve Ali Özkaya, protokol ve akademik personel katıldı.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ TANITIM STRATEJİSİ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin yıllarca genel ve deniz, kum, güneş olarak tanıtıldığını aktardı. Toptan tanıtımın geçmişte doğru ve gerekli bir strateji olduğunu belirten Avcı, "Türkiye'de uzun yıllar özellikle turizm alanında toptancı bir tanıtım stratejisi izledi. Kendimizi Türkiye olarak bir bütün olarak; en öne çıkan özellik olarak, Türkiye'yi deniz, kum ve güneş ülkesi olarak tanıtma noktasında bir kampanya geçmişimiz var. Belki bunun o yıllar, 20- 25 sene önce doğru bir strateji olduğu, Türkiye'nin bu anlamda gerçekten tanıtılmaya, bilinmeye ihtiyacı olduğu söylenebilir. Şimdi başka pek çok ülkenin yaptığı gibi bizim de bu genel tanıtımdan daha özelleştirilmiş bir tanıtım stratejisine yönelmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'TURİZM DESTİNASYONLARINDA 6'NCI SIRADA'

Türkiye'nin deniz, kum ve güneş üzerinden pazarlanmasına rağmen dünyanın en çok tercih edilen 6'ncı destinasyonu olduğunu da kaydeden Bakan Nabi Avcı, Türkiye'nin alternatif turizm potansiyeli değerlendirmesi halinde dünyada 3'üncü sıraya yükselebileceğini anlattı. Deniz, kum ve güneş merkezli tanıtımın kolaycı bir strateji olduğunu vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Türkiye bütün bu turizm ve kültürel çeşitlilikler açısından dünyada ilk üçe girebilecek potansiyele sahip. Biz bugüne kadar biraz da işin kolayına kaçarak, sektörün de buradaki rehavetinin bir sonucu olarak kendimizi deniz, kum, güneş parantezinde ifade etmeyi tercih etmişiz. Sağlık, eğitim, gastronomi, kış, spor turizmini ve dini miras alanlarını eklediğimiz takdirde bugün bulunduğumuz yerlerden çok daha ileriye gitmemiz mümkün."

TÜRKÇE MÜZİĞİ KULLANMA UYARISI

Toplantının başlangıcında gösterimi yapılan 'AKÜ Tanıtım Filmi'nde kullanılan klasik batı müziğini eleştiren Bakan Avcı, tanıtımlarda Türk müziği ürünlerinin kullanılması gerektiğini vurguladı. Avcı, "Üniversitemizin tanıtım filminde mutlaka Türk müziği kullanalım. Mutlaka türkü veya şarkı olması şart değil. Bizim klasik batı müziği formunda da Türk Beşlisi eserleri gibi çok güzel ürünlerimiz var. Biz kültür bakanlığında bunu yapmaya başladık. Diğer kurumlarımıza da fırsat düştükçe bunu telkin ediyoruz" diye konuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuşma yapmadığı toplantı, Bakan Avcı ve Bakan Eroğlu'na günün anısına plaket verilmesiyle sona erdi.

DHA