Bakan Avcı: Mavi bayrak çok daha artacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin plajlarında 444 mavi bayrak olduğunu belirterek, "İspanya'nın bizden fazla ama ölçüm fazlasıyla fazla, yani biz daha ölçüm yaptırmadığımız yerlerimiz var. Oraları da işin içine kattığımız zaman bu 444 mavi bayrak çok daha artacak.

Bakan Nabi Avcı, Başbakanlık Basın – Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Eskişehir Anemon Otel'de düzenlene 'Bakanlar Yerel Medya İle Buluşuyor' toplantısına katıldı. Basın mensuplarının yönelttiği çeşitli soruları yanıtlayan Avcı, bir soru üzerine referandumda evet çıkacağını hissettiğini söyleyerek, "Ak Parti ve evetçiler olarak iyi gittiğimizi görüyoruz. Referandum hakkında sayısal bir tahmin yapabilecek durumda değiliz. Ama ben önemli bir farkla Türkiye'de evet çıkacağını hissediyorum" diye konuştu.

Herakles lahitinin İsviçre tarafından Türkiye'ye idede edileceğini belirten Avcı "Uluslararası hukuka göre bu tür iade edilen eserler nerden gittiyse, kaynağı neredeyse orada sergilenmek durumunda. Yani çok değerli bir lahit ama onu İstanbul Arkeoloji'de sergileyemeyiz. Çünkü menşeyi kaynağı Antalya. Oraya gidecek Antalya Müzesi'nde sergilenecek" dedi.

'ÖLÇÜM YAPTIRMADIĞIMIZ YERLER VAR'

Türkiye'nin yıllarda deniz, kum ve güneş ülkesi olarak tanıtıldığını söyleyen Avcı, plajlarda da 444 adet mavi bayrağın olduğunu belirtti. Bayrak sayısının yapılacak ölçümlerde artacağını ifade eden Avcı, "444 tane mavi bayrak var plajlarda. Bu kıyılarımızın ne kadar temiz olduğunun da bir göstergesi. İspanya'nın bizden fazla ama ölçüm fazlasıyla fazla, yani biz daha ölçüm yaptırmadığımız yerlerimiz var oraları da işin içine kattığımız zaman bu 444 mavi bayrak çok daha artacak" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN OLAĞANÜSTÜ İMKANLARI VAR

Turizmde yeni alanlara yönelinilmesi, gerektiğini belirten Nabi Avcı, Türkiye'nin dünyaya sunabileceği olağanüstü imkanları olduğunu söyledi. Avcı şöyle dedi:

"Türkiye'deki deniz kum güneşin de geleneksel bir müşterisi var. Kim onlar Ruslar, Almanlar, İngilizler. Yani biz yılarca deniz kum güneş, Rusya, Almanya, İngiltere diyerek buraya kadar gelmişiz. Şimdi 2016'da Rusya'da yaşadığımız uçak krizi sebebiyle bunun ne kadar konjonktürel gelişmelere bağlı bir durum olduğunu, onun için bu tür konjonktürel dalgalanmalardan etkilenmeyecek bir yeni yollar açmamız gerektiğini gördük. Rusya'da yönetim 'Türkiye'ye gitmeyeceksiniz' dediği anda bıçak gibi kesildi. İşte Türkiye'de terör olayları, dünyanın her yerinde oluyor terör. İstanbul havaalanında oldu, Brüksel de oldu. Avrupa'nın pek çok yerinde, Rusya'da oldu. Özelikle Avrupa'da meydana gelen terör olayları, Türkiye'deki terör olayları kadar Avrupa medyasında yer almıyor. Türkiye'de olanlar döndüre döndüre ayrıntılarıyla kullanıyorlar. Bizim medyamız da zaman zaman katkıda bulunuyor. Öyle olunca insanlar zannediyorlar ki, Türkiye'de her gün bombalar patlıyor, Türkiye baştan başa yangın yerine gelmiş falan. Tabi bu Türkiye'ye gelen ve gelmeyi düşünen insanları da etkiliyor. O nedenle Rusya krizi, bunlar üst üste geldi ve Türkiye 2016'da ciddi bir krize girdi. O zaman dedik ki biz turizmimizi deniz kum güneş parantezinin dışına çıkarmalıyız. Bu ne demektir Aynı zamanda geleneksel parantezimizin de yani Rusya, Almanya, İngiltere parantezini de dışına çıkarmalıyız. Ne yapmamız lazım Türkiye aklınıza gelebilecek bütün turizm çeşitleri bakımından gerçekten dünyada ilk 10'a, ilk 5'e, ilk 3'e birçok alanlarda girebilecek potansiyele sahip. Kongre, kaplıca, sağlık, termal yemek içme kültürü, spor, kış turizmi bakımından aklımıza gelebilecek bütün turizm türlerinde Türkiye'nin dünyaya sunabileceği olağanüstü imkanları, potansiyeli var."

TEŞVİK UYGULAMASI

Turizm sektöründe 2016 yılında pek çok teşvik uygulaması ve destek verdiklerini anlatan Nabi Avcı, bunun 2017 yılında da devam ettiğini söyledi. Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz her zaman 2016 yılı bize ders olsun dedik ya gerçekten orada sektörü rahatlatacak pek çok teşvik uygulamasını 2016 da zaten başlattık. Yani hem istihdam bakımından yetişmiş elemanlarını kaybetmesinler diye onlara destekler verdik. Hem kredi yapılandırmasını yeniden yapılandırma. Bakın ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçtiğim zaman bir müsteşar yardımcımızı hemen Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan aldık. Niye Biliyorduk ki sektörün bu anlamda ciddi sıkıntıları var, bakanlıkta onlara öyle bir muhatap koyalım ki onların taleplerini bankacılara, bankacıların beklentilerini onlara yani arada bu arabuluculuğu rahat yapabilsin diye öyle bir arkadaşımızı müsteşar yardımcısı yaptık. Ve çok da faydasını gördük. O sayede kredi borçları ertelendi, yeniden yapılandırıldı. Uçak yakıt destekleri 6 ay için yapmıştık 2016 da. Bu yıl 2017'de bütün bir yıla yaydık. 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar tüm yıla yaydık. 2017 yılında tarifeli uçuşları da dahil ettik. Şimdi gemi ile gelen turistlere özellikle onlar çok yaşlı ama zengin turistler, üst gelir gruplarına sesleniyor gemi turizmi. Onlara yönelik bir teşvik çalışmamız var. Şuanda onu Başbakanlığa gönderdik. Maliye ile üzerinde çalışıyoruz. Benim İsrail ve Filistin'e yaptığım seyahatte İsrail programının önemli bir parçası da bu gemi turizmi meselesi oluşturuyordu. Çünkü Amerika'dan özellikle bu turizm turları düzenleyen ve İsrail'e gelen veya bölgeye gelen Amerikalılarla ilgili ortak operasyonlar yapılabilir diye nitekim oradaki turizm bakanı ile görüşmemizde de bu konuda prensip mutabakatı aldık ama onlar da aynı şekilde sıkıntıdalar. Birlikte o konuda ne yapabiliriz diye Mısır'ı bunun içine katabiliriz. Bütün dünyada bölge için geçerli istikrar ve barış olmadan turizm olmuyor ama turizm aynı zamanda barışın ve istikrarın da önünü açabilir. En azından ona katkıda bulunabilir. Dolayısıyla bunlar birbirini besleyen süreçler olarak görülmelidir. Ama şunu görüyoruz, istikrar olduğu zaman, bölgede barış olduğu zaman sadece Türkiye'nin potansiyelinden söz ettik ama bölgede olağan üstü bir potansiyele sahip. Olağanüstü bir iş birliği potansiyelimiz var."

