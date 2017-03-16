Bakan Avcı: Rusya pazarı ciddi bir toparlanma içerisinde (2)

ŞEHİR HASTANESİ İNŞAATINI GEZDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir'in 71 Evler Mahallesi'nde yapımı devam eden 1081 Yataklı Şehir Hastanesi inşaatını gezdi. Yetkililerden bilgi alan Avcı çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, mühendisinden işçisine, bekçisinden proje çizimcisine kadar herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Başarı diliyorum. Tabii bu arda geçen ay bir üzücü hadise de yaşadık. Bu vesile ile de kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burası 20 Ağustos 2015'de sözleşmesi imzalandı. 28 Aralık 2016'da ruhsatı alındı. 30 Aralık 2016'da da yer teslimi yapıldı. Yapım süresi 36 ay sözleşmeye göre. Fakat arkadaşlarımız büyük gayretle burayı bu yılın Kasım'ın sonunda bitirmiş olacaklar inşallah. Bu büyük hastanemizin sadece Eskişehir değil, çevre illere de çok ciddi katkısı olacak. Bir bölge hastanesi olacak. Dolayısıyla hem komşu vilayetlere, hem Eskişehir'e ayrıca bir hareketlilik, bir canlılık getirecek. Allah muhtaç etmesin. Ama burası her türlü tedavinin en son imkanlarla en son teknolojik gelişmelerle verileceği büyük bir sağlık müessesesi olacak. Şimdiden hayırlı olsun."

DHA