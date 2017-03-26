Bakan Avcı'dan vefat eden Orhan Kurt için taziye mesajı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, müzikten resme birçok sanat dalında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan edilen, gölge oyunu Karagöz sanatçısı Orhan Kurt'un vefatı nedeniyle bassağlığı mesajı yayınladı.

Bakanı Avcı, mesajında, "Müzikten resime birçok sanat dalında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve kültürel mirasımıza katkıları dolayısıyla her zaman saygıyla anılacak olan merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. Bakan Avcı'nın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Geleneksel gölge oyunumuz Karagöz'ün usta sanatçısı Orhan Kurt'u yitirmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz.

Karagöz'ün yurt içinde ve dışında, tanınmasında ve yaşamasında önemli bir rol oynayan Kurt, aynı zamanda bu alanda UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan edilmişti.

Müzikten resime birçok sanat dalında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve kültürel mirasımıza katkıları dolayısıyla her zaman saygıyla anılacak olan merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Bu arada sanatçının cenazesinin ise yarın öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy'deki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

ORHAN KURT KİMDİR

1930 yılında İstanbul'da doğan sanatçı, Karagöz sanatının inceliklerini ve tasvir yapımını ustası Ragıp Tuğtekin'den öğrenmiştir. Karagöz'ün yanı sıra güzel sanatların hat ve resim dallarında da çalışmaları bulunmaktadır. Bu özelliği tasvir yapımındaki başarısını olumlu etkilemiştir. Aynı zamanda müzisyen de olan sanatçı Karagöz Musikisinin günümüze aktarılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Karagöz sanatına yaptığı katkılardan dolayı çok sayıda ödül almış, yurt içi ve yurt dışında Karagöz sanatını başarıyla temsil etmiştir. Kurt, 2008 yılında UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ilan edilmişti.

DHA