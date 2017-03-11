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Ankara Haberi: Bakan Betül Sayan Kaya: Başkonsolosluğumuza girmemize izin verilmiyor

Bakan Betül Sayan Kaya: Başkonsolosluğumuza girmemize izin verilmiyor
23:4711 Mart 2017
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Bakan Betül Sayan Kaya: Başkonsolosluğumuza girmemize izin verilmiyor
Bakan Betül Sayan Kaya: Başkonsolosluğumuza girmemize izin verilmiyor

ALMANYA'dan karayoluyla Hollanda'ya geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu’na alınmadığını söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'nın ardından karayoluyla geçtiği Hollanda'da, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na 30 metre mesafede polis tarafından durduruldu. Başkonsolosluğa girişine izin verilmeyen Bakan  Fatma Betül Sayan Kaya, olayı Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Kaya, "Rotterdam Başkonsolosluğumuza 30 metre mesafede durdurulduk ve içeri girmemize izin verilmiyor" diye yazdı.

DHA

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