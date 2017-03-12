Bakan Betül Sayan Kaya: Başkonsolosluğumuza girmemize izin verilmiyor (3)

TÜRKİYE'nin Rotterdam Başkonsolosluğu’na alınmadığını açıklayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Twitter'dan yeni bir açıklama daha yaptı. Açıklamada: ''Ülkemizin toprağı olan Başkonsolosluğumuza girmemiz engelleniyor. Medeniyetin beşiği,Avrupanın göbeği ve yıl 2017. Avrupa'nın her yerinden vatandaşlarımız yanımızda.Onlarla buluşmamızı engelleyen zihniyete teslim olmayacağız. Sadece bir bakan olarak değil, bir Türk vatandaşı ve bir kadın olarak bu hukuksuzluğa asla teslim olmayacağız'' dedi.

DHA