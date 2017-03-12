Bakan Betül Sayan Kaya: Başkonsolosluğumuza girmemize izin verilmiyor (4)yeniden

ALMANYA'nın Duisburg kentinde referandum çalışmaları kapsamında Türk vatandaşlarla bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya karayoluyla geçtiği Hollanda'da Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu’na alınmadı. Aracı Başkonsolosluğa 30 metre mesafede durdurulan Bakan Betül Sayan Kaya’nın geçişine izin verilmiyor.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'nın Duisburg kentinde referandum çalışmaları kapsamında Türk vatandaşlarla gün içerisinde bir araya geldi.



Esnafı ziyaret edip Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğunda düzenlenen programda Türk vatandaşlarıyla buluşan Bakan Kaya, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumun önemine değindi, evet oyu istedi. Programın ardından karayoluyla Hollanda’ya gitmek için yola çıktı.



Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam kentine gideceğine ilişkin haberlerin ardından Türk Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yol trafiğe kapatıldı. Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önünde güvenlik önlemi aldı. Araçları alternatif yollara yönlendiren polis, yayaların geçişine de müsaade etmedi.



Başkonsolosluğa girişine izin verilmeyen Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, olayı Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Kaya, "Rotterdam Başkonsolosluğumuza 30 metre mesafede durdurulduk ve içeri girmemize izin verilmiyor" diye yazdı.



Bakan Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Hollanda’nın bu tutumunu eleştirdi. Bakan Kaya Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı:



"Rotterdam Başkonsolosluğumuza 30 metre mesafede durdurulduk ve içeri girmemize izin verilmiyor"



''Ülkemizin toprağı olan Başkonsolosluğumuza girmemiz engelleniyor. Medeniyetin beşiği,Avrupanın göbeği ve yıl 2017. Avrupa'nın her yerinden vatandaşlarımız



yanımızda.Onlarla buluşmamızı engelleyen zihniyete teslim olmayacağız. Sadece bir bakan olarak değil, bir Türk vatandaşı ve bir kadın olarak bu hukuksuzluğa asla teslim olmayacağız''



Olayı haber alan bölgedeki Türk vatandaşlar Başkonsolosluk önüne akın etti. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, Bakan Kaya’nın geçişine izin verilmiyor.

DHA