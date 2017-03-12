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Ankara Haberi: Bakan Betül Sayan Kaya: Başkonsolosluğumuza girmemize izin verilmiyor (5)

Bakan Betül Sayan Kaya: Başkonsolosluğumuza girmemize izin verilmiyor (5)
04:1212 Mart 2017
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Bakan Betül Sayan Kaya: Başkonsolosluğumuza girmemize izin verilmiyor (5)
Bakan Betül Sayan Kaya: Başkonsolosluğumuza girmemize izin verilmiyor (5)

TÜRKİYE'nin Rotterdam Başkonsolosluğu’na alınmadığını açıklayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Twitter'dan yeni bir açıklama yaparak Almanya'ya götürüldüğünü ifade etti.

Bakan Kaya'nın Tweet'lerinde ''Bu faşist uygulama karşısında Demokrasi adına dünyanın tavır alması gerekiyor Bir kadın bakana yapılan bu muamele asla kabul edilemez.

Demokratik ve insani değerler ayaklar altına alınarak Nijmegen sınırından Almanya'ya götürülüyorum. Tüm vatandaşlarımız adına bunu kınıyorum'' ifadeleri yer aldı.

DHA

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