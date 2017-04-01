Bakan Bozdağ: ABD, vizesini iptal ettiği kaç kişiyi aradı (3)

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MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YAŞININ 18'E İNDİRİLMESİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hacıbektaş Veli Üniversitesi'nde esnaf, sanayici ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Bakan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, "Milletvekili seçilme yaşının 18 doldurma olarak yeniden düzenlemesi, gençliğimize ve geleceğimize yaptığımız en büyük yatırımdır. Gençlerine güvenmeyen milletlerin ve devletlerin geleceği asla aydınlık olamaz. 56 ülkede seçilme yaşı 18, Almanya'da 18, İspanya'da 18, Hollanda'da 18, pek çok ülkede 18’i dolduran seçiliyor. Onların çocukları bunları yapabiliyor da, gençleri yapabiliyor da bizimkiler niye yapamasın Onlar yapınca doğru oluyor da biz yapınca niye yanlış oluyor Yeni döneme hepimizin alışması lazım'' dedi.

'HEM MECLİSE HEM DE CUMHURBAŞKANINA SİLAH VERİYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, Meclisle hükümet arasındaki uzlaşmazlığın hakemliğini millet yapacağını belirten Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Düşünün bir Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilmiş önünde 5 yıl var, seçimi yenilediğinde bu 5 yılı yakacak, aday olup olmayacağı, bir daha seçilip seçilmeyeceği belli değil. Bir maceraya girecek, kolay kolay akıllı bir cumhurbaşkanı keyfi bunu kullanabilir mi Biz bu müeyyideyi niye getiriyoruz Bu yetkiyi kötüye kullanılmasın, ferdi kullanılmasın. Meclis seçimini yenileme kararı alarak Cumhurbaşkanlığı seçimini de yenileyebilecek. Şu andaki parlamentoda, anayasada bu yetki yok. İlk defa ama, kendi de seçime gidecek. Böylelikle diyorki anayasa, 'siz seçimleri karşılıklı veya tek taraflı yenileyebilirsiniz bu hakkınız var. Ama bunu yaptığınızda kendi seçiminizi de yenileyeceksiniz.' İkisine de silah veriyor. Sen karşıya ateş edersin, o kurşun seni de vurur. Niçin bunu yapıyoruz Denge ve denetleme için yapıyoruz. Hani diyorlar ya denge, denetleme yok. Denge denetleme var işte. Meclisle hükümeti uzlaşmaya, birlikte çalışmaya zorluyoruz. Eğer uzlaşamaz, birlikte çalışamazlarsa da onların eline krizi çözecek bir imkan veriyoruz. Halkın hakemliğine git, al faturayı halk birine kessin, bu iş bitsin, tartışmayı daha fazla uzatmayın diye bir adım atılıyor Onun için bu Meclisi güçlendiren bir yetki hem Meclise seçimleri yenileme imkanı vermesi, hem de Cumhurbaşkanlığı yenileme hali de kendisini de seçime gitme zorunluluğu Meclisi güçlendiriyor."

'YENİ DÖNEMDE BAKAN SAYISININ AZALDIĞINI GÖRECEĞİZ'

Yeni sistemde bakanlık sayısının da azalacağının görüleceğini belirten Bakan Bozdağ, "Şimdi de deniyor ki; 'bakanlar yok', sonra da diyor ki, '100 bakan mı olacak, 200 bakan mı olacak, o da belli değil' Anayasanın hükümleri çok açık. Cumhurbaşkanını halk sandıkta seçecek, kabineyi de cumhurbaşkanı kendi oluşturacak. Cumhurbaşkanı yardımcılarından ve bakanlardan oluşacak. Bunlar cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belli olur. Biz hükümet olduğumuzda Türkiye’nin 35 bakanı vardı, biz bunu 25’e indirdik daha da azaltmamız gerekiyor. Yeni dönemde bunun daha da azaldığını hep beraber göreceğiz'' diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha sonra Nevşehir Şehitliği'ne geçenek, şehitlik ile ilgili Belediye Başkanı Hasan Ünver’den bilgi aldı, şehitler için dua etti. Bozdağ, ardından Nevşehir'den ayrıldı.

DHA