Bakan Bozdağ: Alman gazeteleri Türkçe manşetlerle 'hayır' çıkması için büyük çaba gösteriyor (2)

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CUMHURBAŞKANI ADAYLARI SEÇİME GİDERKEN KABİNESİNİ AÇIKLAYABİLİR

Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Güçlü Türkiye Yolunda STK Buluşması programına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, buradaki konuşmada, yeni sistemin parlamentoda bir ittifak anlayışı getirebileceğini belirtti. Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı adayları, belki seçime giderken, kabinesini bile açıklama gereği duyabilir. 'Siz beni seçerseniz, benim A takımım bunlar olacak. Cumhurbaşkanı yardımcım, bakanlarım bunlar olacak, bunlarla Türkiye’yi yöneteceğim' diyebilir. Belki bir partiyle ittifak kurup, 'biz iki parti olarak gidiyoruz' diyebilir. Veya ilk turda cumhurbaşkanı çıkmadı, ikinci tura kaldı, o zaman 15 gün ara var. Bu partiler arası uzlaşma için bir fırsattır. Halk parlamentoda bir çoğunluk oluşturdu. O zaman yürütmede, yürütme yetkisini başka birine pekala verebilir. O zaman uzlaşacaklar. Cumhurbaşkanı birinci turda seçildi ama parlamentoda çoğunluk kendi elinde olmadı, ne yapacak, sıkıntı. O zaman belki yasama nedeniyle, bir dayanışmaya, partiler arası ittifaka gidecek. Ama bir fark var burada, partiler ittifaktan vazgeçince, hükümet düşmeyecek. Çünkü hükümet kurma yetkisini halk veriyor, halk alıyor. Bu bir koalisyon mantığı değil, bir ittifak anlayışı getirecek. Partileri birbirine daha çok yakınlaştıracak, işbirliği ve dayanışmayı bu sistem daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaktır. Parlamento, bu günkü parlamentoya göre daha da güçleniyor” dedi.

DHA