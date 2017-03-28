Bakan Bozdağ: Alman gazeteleri Türkçe manşetlerle 'hayır' çıkması için büyük çaba gösteriyor(2)

YOZGAT Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Güçlü Türkiye Yolunda STK Buluşması programına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, yeni sistemin parlamentoda bir ittifak anlayışı getirebileceğini söyledi.



Bozdağ, konuşmasında “Cumhurbaşkanı adayları, belki seçime giderken, kabinesini bile açıklama gereği duyabilir.Siz beni seçerseniz, benim A takımım bunlar olacak. Cumhurbaşkanı yardımcım, bakanlarım bunlar olacak, bunlarla Türkiye’yi yöneteceğim diyebilir. Belki bir partiyle ittifak kurup biz iki parti olarak gidiyoruz diyebilir. Veya ilk turda cumhurbaşkanı çıkmadı, ikinci tura kaldı, o zaman 15 gün ara var. Bu partiler arası uzlaşma için bir fırsattır. Halk parlamentoda bir çoğunluk oluşturdu. O zaman yürütmede, yürütme yetkisini başka birine pekala verebilir. O zaman uzlaşacaklar. Cumhurbaşkanı birinci turda seçildi ama parlamentoda çoğunluk kendi elinde olmadı, ne yapacak, sıkıntı. O zaman belki yasama nedeniyle, bir dayanışmaya, partiler arası ittifaka gidecek. Ama bir fark var burada, partiler ittifaktan vazgeçince, hükümet düşmeyecek. Çünkü hükümet kurma yetkisini halk veriyor, halk alıyor. Bu bir koalisyon mantığı değil, bir ittifak anlayışı getirecek. Partileri birbirine daha çok yakınlaştıracak, işbirliği ve dayanışmayı bu sistem daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaktır. Parlamento bu günkü parlamentoya göre daha da güçleniyor” dedi.



DHA