Bakan Bozdağ: Hollanda Başbakanı'nın yaptığı esasında bir çocukluk (2)

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İZMİT'TE DEPREM MÜZESİNİN TEMELİ ATILDI

İzmit Belediyesi'nin 17 Ağustos 1999 depremini unutturmamak için Cephanelik bölgesinde 2 bin metrekare alan üzerine yaptırdığı 17 Ağustos Deprem Müzesi ve Dijital Gösterim Merkezi'nin temeli Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katıldığı törenle atıldı.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan törende yaptığı konuşmada, yaklaşık 800 dönümlük Cephanelik bölgesinde Türkiye'de eşi benzeri olmayan Kadın Sosyal Yaşam Merkezini, FİFA standartlarında spor kompleksini, mesire alanı açtıklarını söyledi. Doğan, "Şehir hastanemizin inşaatı da yine bu bölgemizde devam ediyor. Şimdi de sadece şehrimiz için değil, ülkemiz için de çok önemli olan 10 milyon liralık bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burası hem müze, hem de depremin hafızası olacak. Merkezi, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde açacağız. Bu müzemizin şehrimizdeki asrın depremini yaşayan insanlarımıza, tüm Türkiye'mize ve dünya insanlarına katkı sağlamasını, canlar kurtarılmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "17 Ağustos 1999 depreminde ve daha önceki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan bir kez daha rahmet, yakınlarına baş sağlığı sabırlar diliyorum. Bu merkez, deprem konusunda bilinçlendirmede önemli olacaktır" dedi.

KORKULARINI YENMİŞ BİR GENÇLİĞE İHTİYACIMIZ VAR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli Temsilciliği'nin açılışına katıldı. Bozdağ yaptığı konuşmada terör örgütlerinin peşinden koşan bir gençlik istemediklerini belirterek, "Bütün olumsuzluklardan yılmayacak, korkmayacak bir gençliğe bizim ihtiyacımız var. Türkiye uzun zaman korkularla korkutulmak istendi. Bir zaman iltica korkusu, bir zaman komünizm korkusu, bir zaman faşizm, bir zaman laiklik tehlikede korkusu, bir zaman rejim tehlikede korkusu. Sürekli korkular pompalanarak Türk milleti ve Türk devleti hizaya getirilmek istendi. Onun için diyoruz ki korkmayan, korkuların tamamını yenmiş bir gençliğe bizim ihtiyacımız var" dedi.

DHA