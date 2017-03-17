Bakan Bozdağ: Hollanda Başbakanı'nın yaptığı esasında bir çocukluk (4)

'BU SİSTEM, HÜKÜMETİ SEÇME HAKKI VERİYOR'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bilim Merkezi'nde üniversiteli gençlerle buluştu. Sistemin yetki ve hükümeti seçme hakkı verdiğini söyleyen Bozdağ, "Türkiye'nin sistem kriziyle uğraşmadan yoluna devam etmesi gerekiyor. Vatandaş kendilerine aktarılan bir kararla işi noktalayacaktır. Referandumun özü şu; Siz Türkiye'yi yönetecek hükümeti doğrudan seçmek istiyor musunuz, yoksa istemiyor musunuz Türkiye'de doğrudan hükümet seçimi yapılmamaktadır. Meclisin içinden hükümet çıkıyor. Bize hükümeti oluşturacak vekilleri seçme hakkı veriyor anayasa, ama doğrudan hükümeti seçme yetkisi tanımıyor. Bu sistem hükümeti seçme hakkı veriyor, yetki veriyor, güç hakkı veriyor. Devleti yönetenler Türkiye'de doğrudan halk tarafından seçiliyor mu, seçilmiyor" dedi.

CUMHURBAŞKANI 10 YIL SONRA DEĞİŞECEK

Cumhurbaşkanının 10 yıl sonra değişeceğini belirten Bozdağ, "Millete ayar veren değil, milletin gözünden, fikrinden ayar alan bir siyaset gelecektir. CHP, HDP diğer partilere oy veren inançlara ve kimliklere karşı sahip olan herkesin farklılıklarını daha fazla teminat altına alıyor bu sistem. Değişim de bu iktidarda olacak Türkiye'de. Ben çocuktum sayın Baykal, Türkiye'de Baykal'dı. Biz yaşlandık, sayın Baykal hala milletvekili. Yaşam boyu milletvekili olan olur mu Yeni sistem, siyaseti kendi iradesi ile anayasa gereği başarısız olanlar gidecek. Başarılı oldu, 5 yıl seçiliyor. 5 yılda milletin gözünde başarılı sayılmadı, aday yapmıyorlar. Aday yapsalar bile zaten millet seçmiyor. Çok sevildi, iki dönem bu da 10 yıl demektir. Türkiye'de siyaseti yönetenlerin 10 yılda değişmesi mi iyi, yoksa kefen giyip orada durması mı iyi Cumhurbaşkanı 10 yıl sonra değişecek" diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELESİNE GÜÇ KATACAK

Bozdağ sistemin ülkenin terörle mücadelesine güç katacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yürütmenin hızlı karar alması, hızlı kararları uygulaması etkin hale gelmesi, güçlü iktidarın olması, terör ve terör örgütlerinin panzehirdir. Terör örgütleri devletler için mikroptur. O mikropları güçlü iktidar, hızlı karar alacak etkin yönetim belirler. Onlar kargaşada kendilerine rol daha iyi buluyorlar. Zayıf dönemlerde daha iyi besleniyorlar. Canlı bomba neden oluyor etkisizlikten. Etkin mücadele var, siyasi istikrar var. Bu Türkiye'nin terörle etkin başarılı mücadelesine güç katacaktır. Terör örgütlerinin korkusu bundandır."

DHA