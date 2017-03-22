Bakan Bozdağ: Kılıçdaroğlu korku pompalıyor

– ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Bir sürü yalan soylüyorlar. Kılıçdaroğlu ağzını açıyor 'Sabah bir kalktınız sizin minibüs hatları iptal edilmiş. Bir kalktınız lokantaları kapatmışlar. Bir kaltınız şunlar olmuş bunlar olmuş' diyor. Adam rüyada gezmiyor rüyada bile olmaz böyle şeyler. Ama öyle bir korku pompalıyor ki anlaşılır gibi değil" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, çeşitli ziyaret ve toplantı programlarına katılmak üzere Sinop’a geldi. Bakan Bozdağ ilk olarak Boyabat İlçesi’ne giderek, buradaki mitingte halka hitap etti. Türkiye’nin 16 Nisan'da büyük bir tarihi dönüşümü yapmak üzere sandığa gideceğini söyleyen Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bin yıldır anadoludayız. Fakat bin yıldır da bizim anadoluda kökümüzü kazımak için yemin etmiş ve bin yıldır çalışan, binlerce yıldır da çalışacak karanlık güçlerin olduğunu unutmayın. Bu topraklarda Türk milletinin ve Türkiye’nin güçlü varlığı için siyasal istikrar şarttır. Güçlü iktidar şarttır. Eğer biz ülkemiz içerisinde istikrarsızlıkların ortaya çıkmasına engel olacak mekanizmalar kurmazsak, anadolunun o kargaşası hepimizi kaybettirir. Bakın bu sistemi gündeme getirdik Avrupa ayağa kalktı. Almanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsviçre, hepsi beraber Türkiye’de yapılan ve yapılacak olan sistem değişikilğine karşı çıkıyorlar. Ben soruyorum Boyabatlılar, 16 Nisan’da siz Almanya’nın hükümet sistemini değiştirmek için mi sandıkta oy vereceksiniz yoksa Türkiye’nin hükümet sistemini değiştirmek için mi oy vereceksiniz Soruyorum 16 Nisan’da hanımlar siz Hollanda’nın hükümet sistemini değiştirmek için mi oy vereceksiniz Türkiye’nin hükümet sisitemini değiştirmek için mi Elbette Boyabatlılar Türkiye’nin hükümet ssitemini değiştirmek için sandığa gidecek ve bütün kalbiyle evet diyecektir. Peki o zaman bu Almanya’ya ne oluyor, Hollanda'ya ne oluyor Dün de açıklama yapıyorlar ‘Eğer evet çıkarsa AB’yi unutsun Türkler’ diyorlar. Peki soruyoruz Türkiye’deki halk oylamasından size ne Biz kendi geleceğimizi oylayacağız. Kendi göbeğimizi kesip kesmeyeceğimize karar vereceğiz."

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bir sürü yalan soylüyorlar. Kılıçdaroğlu ağzını açıyor 'Sabah bir kalktınız sizin minibüs hatları iptal edilmiş. Bir kalktınız lokantaları kapatmışlar. Bir kalktınız şunlar olmuş, bunlar olmuş' diyor. Adam rüyada gezmiyor rüyada bile olmaz böyle şeyler. Ama öyle bir korku pompalıyor ki anlaşılır gibi değil. Şimdi çıkmış '16 Nisan’dan sonra muhtarlar ne olacak biliyor musunuz' diyor, 'Bütün muhtarları kaldıracak' diyor. Allah’tan kork. Niye ana muhalefetin genel başkanısın sen Doğru konuşmak milleti doğru bilgilendirmek hepimizin görevi ama ana muhalefetin de ana görevi bu. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi varmış da cumhurbaşkanı bunu yapacakmış. Yalan başka hiçbir şey yok. Çünkü Cumhurbaşkanı sadece bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatıyla ilgili kararname çıkarabilecek. Üst düzey görevlilerin atanması görevden alınması ve yürütme ile ilgili bazı konularda kararname çıkaracak. Kanunla düzenlenmiş konularda çıkarma yetkisi yok. Kanunla düzenleneceği anayasada yazan konularda çıkarma yetkisi yok. Burası çok önemli insan hakları ve hürriyetleri konusunda cumhurbaşkanı kararname çıkaramaz. Yasama konusunda çıkaramaz. Yargı konusunda çıkaramaz. Nasıl kısacak özgürlükleri. Muhtarlıklar, bak buradan söylüyorum Sayın Kılıçdaroğlu Anayası’nın 127'nci maddesini bir oku. Yanındaki klavuzlara da bir okut. Eğer bilmiyorlarsa onları yeniden okula gönder okula. Onlar okusunlar. Milletin okuluna gönder millet okutsun onlara ne yazıyor orada görür."

DHA