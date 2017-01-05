Bakan Bozdağ: Terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısının ardından Twittter hesabından yaptığı açıklamada, "Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, birlik/beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır" dedi.

Adalet Bekir Bozdağ, İzmir'debiri polis iki kişinin şehit olduğu iki teröristin de öldürüldüğü saldırı ile ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu. Bozdağ, Twittter hesabından yaptığı paylaşımda, büyük bir saldırının önlendiğini belirterek, "Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, birlik/beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır" dedi. Bakan Bozdağ, Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

* İzmir'deki terör saldırısında şehit polisimize/zabıt kâtibimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı/sabır, yaralılara şifa diliyorum.

* İzmir Adliyesindeki bu hain terör saldırısı sadece adalete ve Türk yargısına değil aynı zamanda milletimize yönelik alçak bir girişimdir.

* Şehit olan kahraman polisimizin dikkati sayesinde bu terör saldırısı ve teröristler hedefine ulaşamamış, büyük bir facia önlenmiştir.

* Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, birlik/beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır.

ÇAVUŞOĞLU: KAHRAMAN POLİSLERİMİZ BOZGUNA UĞRATTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yine Twitter'dan İzmir saldırısını kınayarak açıklama yaptı. Çavuşoğlu, açıklamasında, "İzmir'imizi kana bulamak isteyen kalleşleri, şehidimiz Fethi Sekin başta olmak üzere kahraman polislerimiz bozguna uğrattı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Birliğimizi bozamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

DHA