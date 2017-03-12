Bakan Bozdağ'dan Hollanda tepkisi: Nazizt ve faşist bir uygulama (2)

KILIÇDAROĞLU GİZLİ EVETÇİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Düzce İl Teşkilatı tarafından kurulan seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Açılışa AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. İrtibat bürosunun önünde partililere seslenen Bakan Bozdağ, Türkiye’nin kriz ve kaos dönemlerinden kurtulması gerektiğini belirterek, "Türkiye kriz, kaos ve kavgalarla vakit kaybederse o zaman ABD başkanının karşısında oturan merhum Ecevit’in ını hatırlarsınız. Böyle onurumuzu rencide edecek bir ezikliği kaldıramayız. Yeni bir sistem Türkiye için şarttır. Yeni bir istikrar var mı var. Ama bu liderlerle dayalı bir istikrar. Özal döneminde, Atatürk döneminde istikrar var, Türkiye kazandı. Tayyip bey döneminde istikrar var Türkiye kazandı. İstikrar bize çok kazandırdı ama lidere bağlı bir istikrar var. İstikrar için millet yeni Özallar, yeni Menderesler, yeni Atatürkler beklemek zorunda kalmasın. Ne zaman böyle liderler ortaya çıkacak bilemeyiz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Bozdağ şunları söyledi:

"Başbakan ayrı partiden olursa, Cumhurbaşkanı ayrı partiden olursa o zaman çift başlılık olur, kavga çıkar. Bu sistem bunu sağlıyor. Adam gizli evetçi diyorum inanmıyorlar. Bizde tam bunu demek için yapıyoruz sayın Kılıçdaroğlu. Çift başlılık olmasın diye bunu yapıyoruz. Geçmişte Mesut Yılmaz’ı başbakan yapan Özal değil miydi Kavga ettiler. Tansu Çiller'i, Demirel başbakan yaptı kavga ettiler. Bakın her dönemde cumhurbaşkanı ve başbakanlar arasında alani, bazen gizli, sürekli tartışma, didişme ve kavga olmuştur. Türkiye’nin tartışmalarla geçirecek zamanı yoktur. Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar iyiyse çift başlılık CHP’nin başına iki tane genel başkan seçin. Sen ve Baykal genel başkan olsun, gül gibi yönetin. Belediyeler var eş başkan seçin birlikte İzmir belediyesini yönetsinler. Kendi partisine çift başlı yönetim ata dediğin zaman olmaz diyor. Kendi partin için layık görmediğin çift başlılığı Türkiye için nasıl layık görüyorsun."

Bakan Bozdağ, CHP’nin milletten korktuğu için Anayasa değişiklik paketini Anayasa Mahkemesi'ne götüremediğini ifade ederek, "CHP’nin yüzde 26 oyu var. CHP’nin cumhurbaşkanı seçtirmesi için kaç oy lazım Kimden alacak AK Parti’den alacak, MHP’den alacak, HDP’den alacak. Bu oyları AK Parti’den diğer partilerden almak için AK Partililere bidon kafalı, cahil, oyunu kömüre satan diyebilir mi İnançlarınıza saygısızlık yapabilir mi Ne yapacak AK Partililerin gönlünü alacak bir söylem ve eylem içine girmek zorunda. Diğer bütün partiler de öyle. Bu sistemin adı bile değişim için yetti arttı. Nasıl arttı. Bakın CHP her işi Anayasa Mahkemesi'ne götürüyordu. Bu anayasa değişikliğini de götüreceğim dedi ama vazgeçti. Anayasa Mahkemesi reddedecek. Niye vazgeçti biliyor musunuz Millete güvendiği için değil, halkçı olduğu için değil, vallahi sizden korktuğu için vazgeçti" diye konuştu.

OKUNAN DUA GÜLDÜRDÜ

Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı. AK Parti Düzce İl Yönetim Kurulu üyesi Şinasi Tuzcu’nun okuduğu duadaki, "Yarabbi bugün burada Düzcelimizin teveccühü ve evet ile seçim irtibat büromuzu açıyoruz. Bunun Düzce’miz için Türkiye’miz için mübarek olmasını nasip eyle Yarabbi. Bugün buradan doğacak sinerjinin Türkiye’nin bütün köşelerinden doğacak sinerji ile birleşip inşallah 16 Nisan'da sandıklara da yansımasını nasip eyle. Bu sonuçla beraber inşallah 16 Nisan'da Yarabbi şer güçlerine güzel bir kapak olmasını nasip eyle Yarabbim" şeklindeki duası, tebessümlere neden oldu. Okunan duanın ardından Bozdağ ve partililer seçim bürosunun açılışını yaptı.

Bakan Bozdağ, Düzce programının ardından Akçakoca'ya hareket etti.

DHA