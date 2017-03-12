Bakan Bozdağ'dan Hollanda tepkisi: Nazizt ve faşist bir uygulama (3)

BOZDAĞ'DAN AVRUPA ÜLKELERİNE: NİYE TELAŞA DÜŞTÜNÜZ

Düzce'deki programının ardından Akçakoca'ya geçen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yukarı Mahalle'de bulunan Kadınlar Pazarı'nı ziyaret ederek partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle akşam yemeğinde buluştu. Akçakoca Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Bozdağ, Almanya ve Hollanda'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemini yol kazası olarak gördüklerini belirterek, "Zannedersin ki 16 Nisan'da Türkler kendi hükümet sistemini değişsin mi değişmesin mi bunu onaylamayacaklar da Almanya'nın hükümet sistemini değiştirecekler. O kadar bir telaş içindeler. Hollanda, Avusturya ve başka ülkeler hepsi bir telaş içindeler. Biz kendimiz hakkında bir karar vereceğiz, sizin hakkınızda bir karar vermeyeceğiz ki. Kendi bünyemizde yapsak da biz yapacağız, aleyhimize yapsak da biz yapacağız. Size ne oluyor Niye telaşa düştünüz Bakın çok net söylüyorum, telaşa düşmelerinin sebebi Türkiye'deki parlamenter sistem doğası gereği siyasi istikrar kuran, güçlü iktidarlar oluşturan bir sistem değil. Liderlere bağlı siyasi istikrar, güçlü iktidar olmuş bir Türkiye'de Atatürk var güçlü bir lider. Menderes var güçlü lider, siyasi istikrar var. Özal var güçlü lider siyasi istikrar var. Tayyip bey var güçlü lider, siyasi iktidar var. Peki ara dönemlerde ne var. Kriz var, kargaşa var, terör var, kaos var. Hep kaybetmişiz" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, istikrarsız bir Türkiye istenildiğini vurgulayarak, ""Onlar istikrarsız bir Türkiye istiyorlar. Güçlü iktidarlarla değil zayıf iktidarlarla yönetilen bir Türkiye istiyorlar. Ekonomisi çökmüş bir Türkiye istiyorlar. Krizlerle, kaoslarla boğuşan ve onları ortadan kaldıran bir Türkiye değil her krizde her kaosta kapısına gelip ezik duran ondan medet uman bir Türkiye istiyorlar. Onun için de diyorlar ki aman ha bu sistem değişmesin" dedi. Bakan Bozdağ, toplantının ardından ilçeden ayrıldı.

DHA