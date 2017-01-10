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Ankara Haberi: Bakan Çağatay Kılıç'tan Mustafa Yener için taziye mesajı

Bakan Çağatay Kılıç'tan Mustafa Yener için taziye mesajı
21:4210 Ocak 2017
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Bakan Çağatay Kılıç'tan Mustafa Yener için taziye mesajı
Bakan Çağatay Kılıç'tan Mustafa Yener için taziye mesajı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Mustafa Yener için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Çağatay Kılıç'ın taziye mesajı şöyle:
"Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Sekreteri Mustafa Yener'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mustafa Yener, TRT başta olmak üzere medyamızın önemli kuruluşlarında başarılı bir şekilde hizmet veren deneyimli ve çok saygın bir isimdi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde vefat eden Mustafa Yener'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."

DHA

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