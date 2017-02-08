Bakan Çavuşoğlu 910 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 9-10 Şubat'ta Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) 5. toplantısı nedeniyle Ukrayna'yı bir ziyaret edeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıda Ukrayna ile ikili ilişkilerin gözden geçirileceği ve yeni işbirliği olanaklarının ele alınacağı kaydedildi. Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde "Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in (YDSK) alt organı olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun (OSPG) 5. toplantısı nedeniyle 9-10 Şubat 2017 tarihlerinde Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımızın ve Ukraynalı mevkidaşı Pavlo Klimkin'in eşbaşkanlıklarında gerçekleştirilecek olan toplantıda, diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 25. yılında Ukrayna'yla ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek ve yeni işbirliği olanakları ele alınacaktır. Ayrıca, Kırım Tatar Türkleri'nin durumu ve Ukrayna'nın doğusunda son dönemde yaşanan gelişmeler başta olmak üzere iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin de kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle iki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında "İstişare Planı"nın imzalanması öngörülmektedir. Sayın Bakanımızın, ziyaret kapsamında Ukrayna liderliğince kabul edilmesi; Kırım Tatar liderliğinin yanısıra Ahıska Türkü ve Gökoğuz soydaşlarımızın temsilcileriyle de bir araya gelmesi; ayrıca AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Büyükelçi (E) Ertuğrul Apakan'la bir görüşme yapması planlanmaktadır."

DHA