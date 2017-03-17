Bakan Çavuşoğlu Alanya'daki Hollandalılarla buluştu (2)

ÇAVUŞOĞLU: BİZ HAYIRCIYIZ, ONLAR 'HAYIR'CI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Alanya'da bir et firmasının açılışını yaptı. Açılış kurdelesini kesen Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğinde sağlanan devlet teşvikleri hakkında bilgi vererek, Türkiye genelinde bu kapsamda bugüne kadar yeni 460 bin istihdam sağlandığını açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, tesisin hayırlı olması dileğinde de bulunarak, 'Biz hayırcıyız, hayırlı olsun diyoruz ama onlar 'hayır'cı, arada ton farkı var" diye konuştu.

Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 123 bin metrekarelik alanda yapılacak Alanyaspor yeni tesislerinin protokolu imzalandı ve Torosların zirvesindeki 12 mahalleyi birbirine bağlayan Akköprü'nün de açılışı yapıldı. Alanyaspor tesislerindeki protokol töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bunlar aslında Alanyaspor için hayati projeler. 6 sene önce Alanyaspor iflas etmiş bir kulüptü. İkinci ligdeydi ve o günkü tespit edilen borcu 8 milyon TL'nin üstündeydi. Sonra başka borçlar da çıktı. Alanya olarak seferberlik ilan ettik ve iki senede borçlarının yüzde 90'ını kapattık. Şimdi Süper Lig'in en mütevazı kadrosu" dedi.

HOLLANDA ESPRİSİ, 'ONLARIN RENGİ DE PORTAKAL'

Alanyaspor'un yense de yenilse de herkese zevk veren bir futbol oynadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Aramızda dünyaca ünlü futbolcular da var. Bunlardan biri işte Vagner Love, Rodriguez de geldi. Vagner dünyanın en iyi takımlarında oynamış ama Alanya gibi bir ilçe takımına geldikten sonra gerçek bir profesyonel nasıl olur herkese gösteriyor. Aynı Eto'o'nun Antalyasporumuzda gösterdiği performans ve profesyonellik gibi. İnşallah gelecek sene de Avrupa kupalarına gider, bir Hollanda takımı çıkar, onların rengi de portakal, hangisi yenecek göreceğiz. Bu işin esprisi tabi" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise tesislerin en fazla biriki sene içerisinde tamamlanarak hizmete kazandırılmasının planlandığını açıkladı.

DHA