Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla 8 Mart'ta görüşecek (2) yeniden

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le telefonla görüşerek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin programlarına izin verilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, 8 Mart'ta Almanya'da mevkidaşıyla bir araya geleceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde ziyaretlerde bulundu. Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve İl Başkanı Rıza Sümer ile Ak Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Çavuşoğlu, basına kapalı toplantıda partililerle bir araya geldi. Cuma namazını Korkuteli'nde kılan Çavuşoğlu, cami çıkışında çocuklara çeşitli hediyeler verdi, 'Mevlüt Çavuşoğlu ile Dünyayı Geziyorum' adlı boyama kitabını dağıttı. çektirmek isteyenleri de kırmayan Çavuşoğlu, Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi konferans salonunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara seslenen Çavuşoğlu, ülkenin menfaatini her platformda koruduklarını anlatarak, Türkiye'nin insanı yardımda yılda 3.9 milyar dolarla dünya birincisi olduğunu söyledi. Korkuteli İlçesi'ndeki imam hatip lisesinin ihalesini yaptıklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Ben bunu söyleyince 'Nasıl olur da Dışişleri Bakanı sadece imam hatibi savunur' diyorlar. Sadece imam hatipleri savunmuyorum. Milletimiz hangi okulu istiyorsa onun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kimsenin hayal etmediği branşlarda liseler açıyoruz" dedi.

REFERANDUMA DOĞRU

Tarihi bir referandum sürecine gidildiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin geleceğine yönelik bir karar verme sürecindeyiz. 'Hayır' diyenlere de saygımız var. Her şeye rağmen saygımız var. Anayasa paketi ile maddeleri dürüstçe anlattılar mı Hep iftira, hep negatif, hep manipülasyon. 'Hayır' diyenlere karşı saldırı yapıldığını gördünüz mü 'Evet' diyen sanatçı ve sporcuların nasıl linç edildiğini gördünüz. En ağır şekilde hakaret etmeye başladılar. Bilkent Üniversitesi'nin yorumlarına baktım, 'evet' diyenler için 'Sizin gibi insanların bu üniversitede ne işi var, siz buraya layık değilsiniz' diyorlar. Antalya'da kendine aydın diyen Üniversiteli Kadınlar Derneği'nde bana 'Nasıl olur da başı kapalı kadınlar araba sürüyor, otellere gidebiliyorlar' diyor. Hanımefendi dedim' Allah parayı sadece size mi verdi, başı kapalı olanlar çalışamaz mı, onlar layık değil mi' dedim. Çaylarını bile içmedim, kalktım gittim. Böyle utan verici bir anlayış olur mu 'Evet' diyorsan dünyanın en kötü insanısın. Hiçbir şeye layık değilsin. İyi üniversiteye gidemezsin. Ben bugün Avrupa'ya, 'Türkiye ikinci sınıf değildir, siz bizim patronumuz değilsiniz' diye anlatmaya çalışıyorum. Ama kendi ülkemde bu azınlık, millete hakaret ediyor. Bundan utanıyoruz."

İSTİKRAR İÇİN İDEAL SİSTEM

Başkanlık sisteminin Türkiye'de ilk defa ortaya çıkmadığına değinen Çavuşoğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun oyunun belli olmasına rağmen bu sistemi savunduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkenin geleceğini hayati bir mesele olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Çocukluğumdan beri mevcut sistemden dolayı yaşanan krizleri gördüm, yaşadım. Ülkemin kimler tarafından nasıl sürüklendiğini gördüm. Bu sistemin istikrar için ideal sistem olduğunu düşünüyorum" dedi.

SİSTEM 'UZLAŞIN' DİYOR

Yeni sistemde milletvekili sayısının 600 çıkarılacağını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, nüfusun artmasının bu zorunlu kıldığını söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Millete doğrusunu sunmamız lazım. Milletvekillerini daha yakından tanırsanız derdinizi daha rahat anlatırsınız. Gençlerle ne derdiniz var anlamadım. Birçok ülkede seçme ve seçilme yaşı 18. Gençlere ve kadınlara çok güveniyoruz. Seçimler 5 yılda bir yapılacak. İnsanlar 5 sene seçimle değil geçimle uğraşsınlar. İcraat peşinde koşsunlar, hem denge olur hem de sık sık seçim olmaz. Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih etme gibi bir şey yok. Cumhurbaşkanı meclisi seçime götürdüğü zaman kendisini de seçime gidiyor. Kimse kimseye keyfi davranamaz. Sistem uzlaşın diyor, kendi aranızda kavga etmeyin diyor."

'DÜNYANIN EN GÜÇLÜ LİDERİ ERDOĞAN'

Dünyada Recep Tayyip Erdoğan'dan daha güçlü lider olmadığını ileri süren Çavuşoğlu, "Onun söylediği her şeyin milletin hayrına olduğunu biliyoruz. Erdoğan'dan daha fazla güçlü bir lider yoktur. 15 yılda her seçimde oyunu artıran başka bir lider yok. Cumhurbaşkanımız da fani, seçilirse iki dönem seçilecek. Hani diktatörlük, halkımız kimi seçiyorsa o cumhurbaşkanı olacak. Bu sistem aslında Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye'ye lazım. Sistemi sigorta altına almamız lazım" dedi.

'CHP'NİN İÇİNDE DHKP-C'Lİ VAR'

Bu sistemde MHP'nin en kilit noktada olacağını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, MHP'nin destek vermediği hiç kimsenin cumhurbaşkanı olamayacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu yeni sistemle Anayasa'daki çelişkileri kaldıracağız. Cumhurbaşkanı'nın bu kadar yetkisi varsa sorumlu bir cumhurbaşkanı haline getireceğiz. Bu çelişkiler düzeltmek Türkiye'nin geleceği için elzem. Millet kimi isterse onu getirir. Elimde yetki varken ülkemin geleceğini, çocuklarımızın geleceğini planlamak zorundayım. CHP'nin içinde PKK'yı sevenler de çok, DHKP-C'li olanlar da çok. DHKP-C bugün PKK ile birlikte askerimize, polisimize karşı savaş veriyor. Biz onları temizliyoruz ama CHP'nin için ön seçimle gelmiş DHKP-C'li milletvekilleri var. Dolayısıyla onların da PKK, DHKP-C'liler gibi 'hayır' demesi son derece doğaldır. Ama yine de saygımız var. PKK neden 'hayır' diyor, çünkü bu sistemle Türkiye'yi bölemeyecekler. Bir sürü terörist grup 'hayır' konusunda birleşti. DEAŞ da 'hayır' diyor. Türkiye balyoz gibi bunların tepesine bindiği için 'hayır' diyor. Yabancı ülkelerde 'hayır' diyor. Biz her 'hayır diyene terörist demiyoruz. Ama tüm hainler 'hayır' diyor."

YARGININ AYARI KAÇTI

Konuşmasında 15 Temmuz darbe sürecine de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Yargının tarafsız ve bağımsız olması lazım. FETÖ'cüler bu yargının ayarını bozdu. Yargı Pensilvanya'daki, hasta, hain, sapık kişilere bağımlı olmamalı. Tarafsızlığı tesis etmemiz lazım" diye konuştu.

Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse de 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumla gerçekleşecek değişiklikleri anlattı.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI'NI TELEFONLA ARADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Korkuteli'nden sonra Elmalı İlçesi'ne geçti. Burada önce partisinin ilçe başkanlığı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu; ardından esnafı da selamladı.

Çavuşoğlu, Elmalı programı sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le telefonla görüşerek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin programlarına izin verilmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le görüşmesine ilişkin, basın danışmanı aracılığıyla gazetecilere bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesinde mevkidaşına, "İptaller kabul edilemez" dediği ifade edildi. Bakan Çavuşoğlu konuyla ilgili de 8 Mart'ta Almanya'da mevkidaşıyla bir araya geleceklerini söyledi.

