Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Birliği dağılıyor, korkunun ecele faydası yok (2)

'AVRUPA, ORTAÇAĞ DÖNEMİNE DOĞRU GİDİYOR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Edirne'de düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve işadamlarıyla bir araya geldi. Yine Hollanda ile yaşanan krize değinen Bakan Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerini göçmenler konusunda uyararak şunları söyledi:

"Bugünkü Avrupa, ortaçağ dönemine doğru gidiyor. Sen bugün Avrupa değerlerine bağlı kalmazsan, Avrupa değerlerini savunmazsan, hem Avrupa'yı uçuruma götürürsün, senin de diğer ırkçı partilerden farkın olmaz. İşte benim uçağımı iptal ettiler. Bir kadın bakanımızı tüm diplomatik teamüllere, Avrupa'nın değerlerine, özgürlüklerini ye durduran ve vahşi de bakanımızı zorla dışarı atan zihniyetin Wilders'tan farkı var mı Yine 2 tane fazla oy alacağız diye ucuzlaşıyorsunuz, bu kadar radikalleşiyorsunuz Bu kadar ırkçı oluyorsunuz. Bugün Avrupa Birliği dahil hepsi, Hollanda'nın bu hukuk dışı, ahlak dışı ve insanlık dışı, Viyana Sözleşmesi'ni çiğneyen uygulamalarına destek oluyorsunuz. Valla bu Avrupa felakete gidiyor. Bu Avrupa, Nazi dönemindeki uygulamalara gidiyor. Bunlar savaş döneminde bile olmamıştır."

'BİZ BUNUN ALTINDA KALMAYIZ'

Hollanda vatandaşlarını hedef almayacaklarının altını çizen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşların bir günahı olmadığını, siyasi yaptırımların süreceğini söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ne bizim yurt dışındaki bizim vatandaşlarımızla kimse bağı koparır, ne de bu tür uygulamaların altında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kalır, ne de güçlü Türkiye Cumhuriyeti bunun altında kalır. Hollanda'ya karşı adımlarımızı atmaya başladı. Dün akşam ilk etapta neler yaptığımızı açıkladık. Bundan sonraki süreçte de Hollanda vatandaşlarını hiç hedef almadan onların bir günahı yok. Hollanda vatandaşlarıyla Türklerle olan dostluğu bozmadan adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Biz bunun altında kalmayız. Çünkü yapılan hangi açıdan bakarsanız bakın kabul edilebilir bir şey değildir. Şimdi gümrük birliğini güncelliyoruz, bir taraftan Körfez İşbirliği konseyi ile serbest ticaret müzakerelerini başlattık. Amerika bölgesinde serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürütüyoruz. Afrika ve Asya ile bu müzakereleri yürütüyoruz. İkili düzeyde de başta Pakistan, Ukrayna olmak üzere bir bir ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz ki sizlerin ürettiği ürünler dünyanın her yerine ulaşsın. Vizeleri kaldırmaya çalışıyoruz, insanlarımızın önündeki engeller kalksın."

'AVRUPA VİZE KONUSUNDA BİZİ OYALAMASIN'

Hollanda'da yaşanan krizin ardından Avrupa Birliği'nin çifte standartlı uygulamalarını gördüklerini ifade eden Çavuşoğlu, vize serbestliği gelmediği takdirde göç anlaşmasıyla ilgili yeni adımlar atacaklarını kaydetti. Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin çifte standardını görüyoruz. Bizi oyaladığını da görüyoruz. Ama onlara da söyledik. Sabrımızı sınırsız değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın beklentisi var. Göç konusundaki gerekli adımları da eğer vize serbestliği gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları da atacağız. Çünkü anlaşmanın gereği şudur. Göç anlaşması, geri kabul anlaşması, vize serbestisi üçü bir arada uygulanacak. Biz bugüne kadar göç anlaşmasını sonuna kadar uyguladık. Her bir maddesine riayet ettik. Göç anlaşmasının maddelerini bile uygulamayan Avrupa vize konusunda bizi oylamasın. Bizde gereğini yapacağız bunu çok açık ve net bir şekilde söylememiz lazım" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu ve beraberindekiler işadamları toplantısının ardından Uzunköprü İlçesi'ne geçti.

DHA