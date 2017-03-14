Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Birliği dağılıyor, korkunun ecele faydası yok (3)

BATILILAR İKİ YÜZLÜLÜĞÜN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'nde sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve işadamlarıyla bir araya geldi. Ak Partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Avrupa'nın teröristler konusunda gerekli desteği vermediğini söyledi. DEAŞ'e karşı Türkiye'nin büyük bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Teröristleri Avrupa hep serbest bırakıyor. Biz şu uçağa bindirdik, yazılı olarak bildiriyorduk. Bir bakıyorsunuz aynı terörist İstanbul havaalanında, Türkiye'ye yeniden girmek istiyor. Soruyoruz 'Ne oluyor' ifade özgürlüğü diyorlar. Seyahat özgürlüğü. Sen benim vatandaşıma seyahat özgürlüğü vermiyorsun. Köpeklerine ısırtıyorsun, atlarının altından ezdirmeye çalışıyorsun. İfade özgürlüğüne izin vermiyorsun. Teröristlere, DHKP/C'lilere, FETÖ'cülere özgürlük veriyorsun. Lanet olsun senin demokrasi anlayışına, batsın senin özgürlük anlayışın, çifte standardına ve iki yüzlülüğüne. Bu Batılılar maalesef çifte standardın ve iki yüzlülüğün sembolü haline geldiler." dedi.

BAKAN 10'UNCU YIL MARŞIYLA ELEŞTİRDİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetle birlikte bir sistem kurduğunu ancak sonrasında devamının gelmediğini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, 10'uncu Yıl Marşı'ndan alıntılar yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atatürk cumhuriyeti kurmuş, gayet sistemi de kurmuş ama Atatürk'ten sonra sistem hiç gitmemiş. 10'uncu Yıl Marşı ne diyor 'Her yeri demir ağlarıyla ördük' diyor. Ne zaman 10'ncu yılda. Peki, o gündür bugündür Türkiye'de bize kadar herhangi bir demir yolu yapıldığını gördünüz mü Bırakın yapılmasını, eski demir yollarının tamiri bile yapılmadı. Ben ama şimdi Edirne'den, Kars'a hızlı tren yapıyorum. Boğazın altından üç katlı tünel geçiriyorum. Şimdi bitmek üzere. İki katından araç geçecek, bir katından tren geçecek. Üçüncü köprünün ortasından tren geçecek. 2023'e hazırlanıyorum. Dünyanın en büyük havaalanı bende olmalı. Kanalİstanbul'u ben gerçekleştirmeliyim. Çanakkale'nin üzerinden dünyanın en uzun köprüsünü ben yapmalıyım. Türk isek, Türk'e durmak yakışmıyorsa, Türk ileri gitmek istiyorsa bunu yapmalı. Boş laflarla sloganlarla olmaz. Cumhuriyet'ten kelime olarak geçinerek bir şey olmaz. Atatürk'ten geçinerek bir yere varamazsın. Atatürk'ün ilkelerini benimseyeceksin o ilkeleri uygulamak için çalışacaksın. Çalışarak olur, yattığın yerden olmaz."

"YARGI FETÖ'YE GEÇTİ, ZULÜM ETTİLER"

Yeni Anayasa ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, suç işleyenin cezasını çekeceği bir sistem getirmeye çalıştıklarını söyledi. Yargının tarafsız olması gerektiğini anlatan Çavuşoğlu, FETÖ örgütünden örnek vererek sözlerini şöyle tamamladı:

"Kim olursa olsun. Bu sistemi getirmemiz lazım. Adam bugün PKK'ya taşıyacak. Arabasında silah yakalanacak 'dokunulmazlık var' diyecek, meclise gelip bir de milletin parasıyla ondan sonra siyaset yapmaya çalışacak. Ya onu tercih edeceksin, ya da bunu. İkisi birden olmaz. Herkes bir suç işliyorsa yargı önünde hesabını verecek. Biz bu sistemi getiriyoruz. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını da tesis etmemiz lazım. Çünkü yargı tarafsız olmalı. Benim, senin yargısı olmaz, olamaz. İşte FETÖ'nün eline geçti yargı ne oldu. Zulümler oldu, kanunlara ve Anayasa'ya bağlı olmayıp da Pensilvanyada'daki sapığa bağlı olursa hakim savcı burada biz adaletten bahsedebilir miyiz Yani bir ideolojiye bağlı olursa da olmaz. Herkesin bir ideolojisi olur, herkesin bir partisi olur ama yargı tarafsız, bağımsız olmalı. O nedenle bu sistemi getiriyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindekiler Uzunköprü İlçesi'ndeki toplantının ardından karayoluyla Keşan İlçesi'ne geçti.

DHA