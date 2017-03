Bakan Çavuşoğlu: Avrupa Birliği dağılıyor, korkunun ecele faydası yok (5)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ÇANAKKALE'DE KONUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Edirne'deki programının ardından geldiği Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne muhtarlar, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve partililer ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Öğretmen Evi'ndeki programa, Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ da katıldı.

Burada konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Nisan'daki referandum ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Esasen iki tercihten birini yapmak durumundaydık. Bugünkü, şu andaki sistem Türkiye için en riskli sistem. Niye, iki başlılık var. Herkeste, yani Meclis'te de, hükümette de, cumhurbaşkanında da aynı yetkiler var. Ama demokrasi öyle demiyor. Demokrasi 'güçler ayrılığı' diyor. Demokrasi diyor ki, 'denge kuracaksın.' Şimdi hem Cumhurbaşkanında, hem Başbakanda aynı güç olduktan sonra, ikisi de halk tarafından seçildikten sonra bu sistem kardeşi kardeşe kırdırır, kesin kırdırır. O yüzden bizim burada bir karar vermemiz lazım" dedi.

'2023 İÇİN NE HEDEFİN VAR'

Türkiye'nin koalisyon dönemlerinde yaşadığı sıkıntıları anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tek partili dönemlerde de cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında ciddi krizler olduğunun altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, "Hatta Atatürk zamanında da olmuştur. Atatürk Cumhurbaşkanı olduğu zaman Çankaya'da izole edilmiştir. O günkü başbakan tarafından izole edilmiş. Ve Atatürk kahretmiştir buna. Tarihi bize doğru okutmuyorlar ki; hep ideolojik, örtbas. Atatürk'ün Türk Lirası'ndan nasıl silindiğini, kimin sildiğini de çok iyi biliyoruz" dedi.

'ERDOĞAN, ATATÜRK'TEN SONRA GELMİŞ EN BÜYÜK LİDER'

'Cumhuriyet elden gidiyor' diyenleri de eleştiren Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Efendim neymiş 'Cumhuriyet elden gidiyor.' Doğru, cumhuriyet gidiyor. Ama nereye gidiyor cumhuriyet, Cumhuriyet 100'ncü yıla gidiyor. Nereye gidecek Cumhuriyet. Hem de büyük adımlarla, hedeflerle gidiyor. Size bir tavsiyem var. Cumhuriyet elden gidiyor diyenlere lütfen şu soruyu sorun. Ben soruyorum. Bugüne kadar cumhuriyet için ne hizmetin oldu. Hadi hizmetin olmadı. Bugüne kadar ne hayalin oldu. Ne projen oldu. Sen olsan ne yapardın hiç düşündün mü Yok. Diyor ki; 'Benim elime hiç yetki gelmedi' Peki sen siyasisin, siyaset yapıyorsun. Mutlaka iktidara gelme hevesin de vardır. Var tabi. Bizi seçecek millet diyor. Tamam millet seni seçecek. Peki, o zaman soruyorum, bugüne kadar eline fırsat gelmedi. Peki, Cumhuriyet 100'ncü yılına gidiyor. 2023 için ne hedefin var. Daha ben onu düşünmedim diyor. Ne projen var, yok. Ne hayalin var, yok. Sen kimsin de Cumhuriyet elden gidiyor diye bağırıyorsun. Ben size bir şey söyleyeyim mi Bunların hepsi, Cumhuriyetten geçinendir. Atatürk'ten geçineceksin, Cumhuriyetten geçineceksin. Cumhuriyete bir katkın olmayacak. Şimdi de bas bas bağıracaksın. Cumhuriyet elden gidiyor diye. Ama diyerek başlıyor. Ülke gidiyor, bilmem ne gidiyor. Tayyip Erdoğan diktatör oluyor. Tayyip Erdoğan niye diktatör olsun. Tayyip Erdoğan'ın yerine ben olsam. Yani ülke sevdam olmasa, ülkenin geleceğini düşünmesem, bugünkü sistem en iyi sistem. Yetki gani, sorumluluk yok. İstediğini yaptırıyor. Tayyip Erdoğan'ın ilave güce mi ihtiyacı var. Tayyip Erdoğan bugün Atatürk'ten sonra Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güçlü lideri değil mi, buna itirazı olan var mı Oy veren, vermeyen yok. Daha güce ne ihtiyacı olsun. Tam tersi her türlü sorumluluk geliyor. Niye isteyeyim ben kendimi düşünsem. Bugünkü sistemden çok memnun olurum ben kendimi düşünsem. Oh hiç sorumluluk yok. İstediği her şey olur. Bugün Cumhurbaşkanımızın, liderimizin verdiği hangi talimat yerine gelmedi. Hepsi gelir. Çünkü onun verdiği her talimatı biz yerine getiririz. Biliyoruz ki, Recep Tayyip Erdoğan bu devletin, bu milletin yararına talimatlar verir. Bu millet için çalışır. Türkiye'nin geleceği için çalışıyor."

Burak GEZEN, Mustafa SUİÇMEZ, Doğan ZELOVA / ÇANAKKALE (DHA)

DHA