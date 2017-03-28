Bakan Çavuşoğlu: Cumhuriyet'in sırtında kambur bunlar

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Cumhuriyet elden gidecek" diyenler olduğunu söyleyerek, "Cumhuriyet, azınlığın çoğunluğu yönetme zihniyetinde olanların elinden gidebilir. Çünkü Cumhuriyet belli bir azınlığın değil, bir zümrenin değil. Bunlar Cumhuriyet'i falan çok düşünenler değil, Cumhuriyet'ten geçinen kişiler. Cumhuriyet'in sırtında kambur bunlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bolu Belediyesi'nin tablet dağıtım törenine katıldı. Törede konuşan Bakan Çavuşoğlu, önemli olanın engelleri ortadan kaldırabilmek olduğunu söyleyerek, "Bugün Türkiye'nin önüne de çok engeller çıkarıyorlar. Görüyorsunuz Avrupa'da, Batı'da, özellikle ırkçılğığın, İslam karşıtlığının hat safhada olduğu ülkelerde Türkiye'ye ve oradaki vatandaşlarımıza da engel çıkarıyorlar. Bizim görevimiz bu engelleri aşmak. 15 senedir bizim karşımıza Türkiye içinde çok engeller çıkardılar. 'Tek başınıza iktidar olduğunuz için siz bu ülkeyi tek başınıza yönetemezsiniz, bunu aklınızdan çıkarın' diyerekten çok engeller çıkardılar" dedi. Konuşmaların ardından 224 engelli öğrenciye tabletleri dağıtıldı.

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ İLE BULUŞTU

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Üniversiteli Ak Gençlik Topluluğu'nun düzenlediği 'Buyrun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Tartışalım' konulu konferansa katıldı. Çavuşoğlu, mevcut sistemde Başbakan'ın hükümete başkanlık etme yetkisi dahil yürütmenin başı olarak çok yetkisi olduğunu, aynı yetkilerin Cumhurbaşkanında da olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Yarın uyumsuz cumhurbaşkanı ve başbakan olduğu zaman bu kavga, krize dönüşmez mi Ömür boyu böyle mi gideceğiz " dedi.

CUMHURBAŞKANI YARGIYA, MECLİSE, MİLLETE HESAP VERECEK

Çavuşoğlu, yeni sistemde Cumhurbaşkanının yargıya, meclise, millete hesap vereceğini söyleyerek, "Gelecek sistemde mecliste 301'i yakala, yüzde 51 ile soruşturma açabilirsin cumhurbaşkanına. Şimdiki sistemde meclis soruşturma açamaz. Yargıya gönderemez cumhurbaşkanını. Aynı şekilde bakanları da. Olsa olsa yüce divana gönderir onun için de şartlar belli. Yürütmeyi elinde tutan kişiler hesap vermeli. Güçler ayrığlıı işlemeli. Hukukun üstünlüğü tesis edilmeli. Bizim tüm arzumuz bu. Bunu yapacağız. Bunun dışında söylenenlerin hepsi yalan" diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ LAİK OLMALIDIR'

"Cumhuriyet elden gidiyor" diyenler olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Nereye gidiyor cumhuriyet Anayasa'nın ilk 4 maddesini oku. Devletin adı Türkiye Cumhuriyeti. Bayrağı al yıldızlı şanlı bayraktır. Başkenti Ankara'dır. Türkiye Cumhuriyeti demokratik laik sosyal hukuk devletidir. Buna itirazınız var mı Yok, ama gidiyor elden. Nereye gidiyor Yani azınlığın çoğunluğu yönetme zihniyetinde olanların elinden gidebilir. Çünkü Cumhuriyet belli bir azınlığın değil, bir zümrenin değil. Evet cumhuriyet gidiyor, gidiyor da gümbür gümbür 100'üncü yıla gidiyor, 2023'e doğru gidiyor cumhuriyet. Söylediği tek şey 'laik cumhuriyet kalsın.' Türkiye Cumhuriyeti laik olmalıdır. Ama laiklik demek yasaklamak değildir. İnancını, özgürlüğünü, kılığını, kıyafetini engellemek değildir. Laik devlet demek herkesin inancını garanti altına almasıdır. Devletle din işlerini ayırmak demektir."

'CUMHURİYETİN SIRTINDA KAMBUR BUNLAR'

Ak Parti iktidarına kadar yasakçı zihniyet olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bunlar cumhuriyeti falan çok düşünenler değil, cumhuriyetten geçinen kişiler. Cumhuriyetin sırtında kambur bunlar. 10. Yıl Marşı'nda kalmış. 10. Yıl Marşı güzel söylemiş. 'Türk'e durmak yok Türk ileri' diyor. Peki ileri mi gitmişiz bize kadar Bir ileri gitmişiz 5 geri. Bir adım atmışız vurmuşlar kafamıza geri gitmişiz. iki adım atmışız darbe olmuş, ekonomik kriz olmuş" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin 'Hayır' için çalıştığını da söyleyerek, "Bize engel çıkarıyorlar. PKK'lılara 'buyrun kampanya yapın' diyorlar. Teröristlerin hepsine sahip çıkıyorlar" dedi.

'ANLATIRKEN PKK'LISIN DEMEYECEĞİZ'

'Hayır' için çalışan MHP'lilere de değinen ve Devlet Bahçeli'ye kızdıkları için bunu yaptıklarını savunan Çavuşoğlu, "Bir kişiye kızdın diye ülkenin, bir milletin geleceği için en hassas konuda 'hayır' vereceğim. Olmaz, o nefse yenilme olur. MHP'nin içinde var böyle arkadaşlar. Ona da üzülüyorum. Onlara anlatmak da görevimiz. Ama anlatırken hakaret etmeyeceğiz. 'Sen de PKK'lısın' demeyeceğiz. Biz şimdiye kadar 'Hayır' diyenleri hiç aşağılamadık. 'Evet' diyen hangi sanatçı, sporcu varsa Arda Turan dahil hepsini linç etmediler mi Hazımsızlık" dedi.

ANTALYA'DA BAŞÖRTÜ OLAYI

Antalya'da 'Evet' standındaki kavgaya değinen Çavuşoğlu, "Antalya'da 'Evet' standı kuruyor kızlarımız. Broşürleri veriyorlar. CHP'li kadınlar geiyor 'Siz yobazsınız, şudur, budur.' Verilen broşürü alıyor, kızlarımızın suratına atıyor. Sonra hakaret, küfür. Kızımız da yaptığı şey 'Size de saygı duyuyoruz' ve rabia işareti yapıyor. Bunu da hazmedemiyor başındaki başörtüyü çıkarıyor, alıyor parçalıyor kavga dövüş. Sonra sosyal medyada yok yalan, yok bilmen ne falan böyle olmaz. Git sen de başka bir yere stant aç hayır için kampanya yap."

Bakan Çavuşoğlu, konuşması ardından öğrencilerin sorularını cevaplarken bu bölüm basına kapalı yapıldı.

DHA