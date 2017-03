Bakan Çavuşoğlu: Hayır diyenlerin linç edilmemesi gerekiyor

– DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘hayır’ diyenlere negatif üslup kullanmanın doğru olmadığını belirterek, “Saygısızlık olur. ‘Evet’ diyeceğini söyleyenler linç ediliyor, hakaretler, küfürler, sanatçılar, Arda Turan vs vs. Ama bu çok yanlış. ‘Hayır’ diyenlerin de linç edilmemesi gerekiyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu’nun (TÜGİK) Antalya’nın Belek turizm bölgesindeki Titanic Deluxe Hotel’de düzenlenen genel kuruluna katıldı. AB’nin 12 Eylül sonrası tekrar vize uygulamaya başladığını dile getiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Vizeyi de vatandaşlarımıza bir an önce kaldırması lazım. AB ile uzaktan yakından ilgisi olmayan birçok ülkenin vatandaşlarına serbest vizeyi sağladılar. En son Gürcistan'a da sağladılar ki; bizim komşumuzdur. Adeta pasaportsuz karşılıklı kimlikle seyahatlerimizi yapabildiğimiz bir ülkedir. Bunda bir mahsur yok, ama Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin bunu hak ettiğini AB'nin de anlaması lazım. Ama biz yine dünyanın değişik bölgelerinde vizesiz seyahati sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

‘HAYIR DİYENLERİN DE LİNÇ EDİLMEMESİ GEREKİYOR’

Referandumda ‘Hayır’ diyenlere negatif bir üslup kullanmanın doğru olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Saygısızlık olur. ‘Evet’ diyeceğini söyleyenler linç ediliyor, hakaretler, küfürler, sanatçılar, Arda Turan vs vs. Ama bu çok yanlış. ‘Hayır’ diyenlerin de linç edilmemesi gerekiyor. Fakat kimin ‘hayır’ için yurt dışında çalıştığını herkes çok iyi biliyor. PKK’nın, FETÖ’nün ve diğer hainlerin de neden ‘hayır’ için çalıştığını bu millet çok iyi değerlendiriyor. Ve bunlar herhalde Türkiye’yi çok sevdiğinden değil” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu’na konuşmasının ardından TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral tarafından plaket takdim edildi. Bakan Çavuşoğlu da Güral’a üzerinde lale figürü bulunan seramik hediye ederken, “En güzel lale bizdeki lale” diye espri yaptı.

DHA