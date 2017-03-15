Bakan Çavuşoğlu: Kulağından tutup hücreye atardık

– DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ile yaşanan siyasi krize yönelik, “Benim maslahatgüzarımı, başkonsolosumu da özel hücreye attılar. Eğer Türkiye olarak onlar gibi hukuksuzluğu düşünseydik, o gece Hollanda’nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırıp kulağından tutar, alır götürür hücreye atardık. Biz medeni bir devletiz. Bunu yapmadık” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Sanayici İşadamları Derneği’nin (ANSİAD) Akra Otel’de düzenlenen 23’üncü Akdeniz Toplantısı’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, krizlerin özellikle turizme ve halklar arasında bir soruna dönüşmemesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Almanya ve Hollanda vatandaşlarının Türkiye’nin dostu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Almanya ile ciddi bir sorunumuz yok. Sorunu aştık. Berlin’de turizm fuarı öncesi yaptığımız görüşmede belli bir noktaya geldik. Bu gerginliklerin hiçbirisinin sebebi biz değiliz ne Almanya’yla ne Hollanda’yla. Esasen Avrupa’nın içine düştüğü bir durumun bize yansımasıdır. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam, Türk karşıtlığı, göçmen karşıtlığı, Avrupa’yı birleştiren değerlerin hepsini erozyona uğratacak şekilde aşırı noktaya geldi. Merkezdeki siyasetçilerin, aşırı partilerin güç kazanmasından dolayı bir zemin kaybı var” dedi.

SENİN ELİNDE REHİN Mİ

Hollanda hükümetinin seçimlerden önce Wilders gibi davranmasının başka izahı olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Hollanda Başbakanı’nın garip açıklamasına rağmen, mevkidaşım Hollandalı Bert Koenders’e ‘Sizdeki seçimden sonra geleyim’ dedim. Niye biz bir ülkeyi, sizi Wilders gibi bir parti karşısında zor duruma düşürelim dedik. Hollandalı Bakan ‘Seçimden sonra size garanti vermem gelmenizi istemiyorum’ dedi. ‘Başbakanınla konuş kararını ver, 1718’inde de gelebilirim’ dedim. Telefon beklerken başbakandan bir açıklamada, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı seçim sonrası ve öncesi Hollanda’ya gelemez. Hollanda’ya gelirse laleleri, müzeleri görmeye gelir, Türklerle buluşamaz’ dedi. Şimdi ben vatandaşlarımı sana rehin mi verdim, senin elinde rehin mi onlar Ne demek Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı oradaki Türklerle konuşamaz. ‘Bizim vatandaşımız onlar diyor’. Oy kullanıyorlar, bizim de vatandaşlarımız. Biz onlara hep olumlu mesaj veriyoruz. Hiçbir mesajımızda oradaki Türklere yönelik, o ülkelerin aleyhine bir şey söylemedik. Bizim derdimiz o değil ki. Biz vatandaşlarımızın istekleri, talepleri varsa onları dillendiriyoruz. Ama maalesef Avrupa’da bu sorun oluyor.”

‘KULAĞINDAN TUTUP İÇERİ ATARDIK’

Avrupa’nın turizm sektörüyle Türkiye’yi tehdit ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Ticari olarak biz onları tehdit etmiyoruz. Almanya’nın geçen sene sadece Türkiye’ye sattığı otomobilin toplam miktarı 6 milyar Avro. Ben Almanya’yı tehdit ediyor muyum Ticaret başkadır. İşadamlarının ne suçu var. Holanda’da şu anda faşist çizgiye gelen partilerin hükümetin biraz daha Wilders’ten oy alabilir miyim diye popülist bir anlayışla uyguladıkları kabul edilemez. İnsanlık bakımından hayır. Haklar, demokrasi, özgürlükte bunlar kabul edilemez. Benim maslahatgüzarımı o gece hapse attılar. Başkonsolosumu da attılar. Özel hücreye attılar. Eğer Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de onlar gibi hukuksuzluğu düşünseydik, o gece Hollanda’nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırıp kulağından tutar, alır götürür hücreye atardık. Biz medeni bir devletiz. Biz Viyana Sözleşmesi’ni, uluslararası hukuka ve diplomatik kurallara riayet eden ülkeyiz. Bakanlığa çağırıp tepkimizi bildirdik. Bu tutumumuzu sürdüreceğiz” diye konuştu.

UKRAYNA’DAN 2 MİLYON TURİST BEKLENTİSİ

Ukrayna ile pasaportsuz, sadece kimlikle Türkiye’ye giriş yapması için antlaşma imzaladıklarını hatırlan Bakan Çavuşoğlu, “İki ülkenin vatandaşları sadece kimlikli giriş çıkış yapabilecek. Ukrayna’dan vatandaşların sadece yüzde 30’unun pasaportu var. Ülkede pasaport almak da zor. Ukrayna ile giriş çıkışları kolaylaştırdık ve 2 milyon turist neden Ukrayna’dan gelmesin THY’nin Ukrayna’ya daha fazla uçması için izinler aldık. Ukrayna’nın her tarafından turist gelecek” dedi.

REFERANDUM SÜRECİ

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, seçim atmosferinde retorikten uzak durulması uyarısı yaptı. Çavuşoğlu, “Hayati bir sistem değişikliğini konuşmak durumundayız. Gayet medeni şekilde tartışmalıyız. Hangisi Türkiye’nin geleceği için faydalı ve zararlı bunları konuşmamız lazım. Bunları sadece siyasetçilere bırakmamalısınız” diye konuştu.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Sistem değişikliği için yapılan referandumun rejim değişikliği olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Demokratik, sosyal, laik ve hukuk devleti ilkeleri aynen korunacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin ne adı değişiyor, ne rejim. Değişen sistemdir. Önemli olan güçler ayrılığının net şekilde ortaya konmasıdır. Önemli olan dengenin çok güzel şekilde tesis edilmesidir” şeklinde devam etmesidir.

Başka ülkelerin yönetim sisteminden örnekler veren Çavuşoğlu, Hollanda’dan örnekler verirken, “Nedense Hollanda aklımızdan hiç çıkmıyor” dedi.

Toplantının soru cevap kısmı basına kapalı gerçekleştirildi.

DHA